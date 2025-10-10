Thomas Müller sorgt in Vancouver für Aufsehen. Der Ex-Bayern-Star präsentiert sich mit neuem Look bei Sportevents und knackt die 300-Tore-Marke. In Kanada scheint sich der 36-Jährige rundum wohlzufühlen.

Seinen Wechsel an die kanadische Westküste zu Vancouver hatte Thomas Müller (36) in einem Video verkleidet als Cowboy angekündigt. Wie im Wilden Westen geht es seither im Leben der Bayern Klub-Legende nicht gerade zu und her, aber für ordentlich Aufsehen sorgt der Deutsche dennoch.

Ob mit Schnauzer, Auftritten bei anderen Sportevents oder seiner 300-Tore-Marke – Müller hat sich jetzt schon in die Fan-Herzen in Nordamerika gespielt und dabei offensichtlich einen beeindruckenden Wandel beim eigenen Style vollzogen.

Etwa beim jüngsten Auftritt in der Öffentlichkeit, bei dem er sich ganz ungewohnt präsentiert: Mit durchgestyltem Outfit, gestutztem Bart und lässig nach hinten gekämmten Haaren zeigt sich Müller beim kanadischen NBA-Klub Toronto Raptors.

Beim Spiel trägt Müller eine cremefarbene Cropped-Hose mit lässigem Gürtel und ein klassisch graues T-Shirt. Komplettiert wird das Outfit durch Lederschuhe und eine dazu passende Jacke. Ein happiger Kontrast zu den meisten Auftritten Müllers noch vor wenigen Monaten bei den Bayern, wo der Profi nicht gerade für modische Höhenflüge bekannt war.

Fans feiern den neuen Müller

Über Instagram gibt der 36-Jährige immer wieder Einblicke in sein neues Leben. Eine Partie der Vancouver Canucks schaut er zusammen mit dem kanadischen Fussballer Tosaint Ricketts. Nach dem Spiel posiert er beim Trikottausch mit dem deutschen Eishockeystar Leon Draisaitl. Die Bildunterschrift: «Zwei Legenden».

Man sieht es Müller auf den Fotos an: In Kanada fühlt er sich so richtig wohl. Und für seinen Wandel bekommt er viel Zuspruch. Der Tenor in den sozialen Medien: Müller hat die Aufmotzung des Jahres durchgemacht.

