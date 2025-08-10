DE
Neues Kapitel, neuer Look
Ex-Bayer Müller machts jetzt mit Moustache

Thomas Müller überrascht mit neuem Look nach seinem Wechsel über den Nordatlantik. Der Ex-Bayern-Star zeigt auf Instagram einen Schnauzer und fragt seine Follower nach ihrer Meinung. Der Neuanfang spiegelt sich auch in seinem Erscheinungsbild wider.
Publiziert: vor 15 Minuten
1/4
Ex-Bayern-Ikone Thomas Müller präsentiert sich mit neuem Schnauzlook.
Foto: Instagram @esmuellert

Darum gehts

  • Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps und trägt jetzt Schnauzer
  • Müller postet Selfie auf Instagram und fragt nach Meinung zum Schnauzer
  • Nach 25 Jahren beim FC Bayern München spielt er nun in der MLS
new.jpg
Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Kaum hat er seinen Wechsel zu den Vancouver Whitecaps verkündet, passt Thomas Müller (25) seinen Look schon an: Der Ex-Bayern-Kicker trägt jetzt Schnauzer. Auf Instagram postet er ein verwackeltes Selfie, grinst in den Spiegel und fragt seine 14,8 Millionen Follower: «Moustache – ja oder nein?»

Die Resonanz ist eindeutig: Ski-Star Felix Neureuther (41) kommentiert «Logisch», Ex-Kollege Rafinha (39) schreibt «Servus Moustache».

Neues Kapital, neuer Style

Nach 25 Jahren beim FC Bayern München läuft Müller ab dieser Saison in der nordamerikanischen MLS für Vancouver auf. Mit den Hashtags «Neues Kapitel» und «Neuer Style» macht der Weltmeister von 2014 klar: Alles steht auf Neuanfang.

Erst vor zwei Tagen wurde der Wechsel offiziell. Zuvor hatte der Offensivspieler bereits durchblicken lassen, dass es ihn nach dem Aus beim Rekordmeister – mit dem er zwölf Meistertitel und zwei Champions-League-Pokale gewann – nach Kanada zieht.

Die Zukunft war lange unklar, jetzt beginnt für ihn ein neues Kapitel. Auch optisch – maskuliner, mit noch flüggem Schnauzbart.

