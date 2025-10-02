Thomas Müller schreibt in Kanada Geschichte

Darum gehts
- Thomas Müller gewinnt 35. Titel und erzielt 300. Tor im Profifussball
- Müller führt Vancouver Whitecaps zum Sieg im Canadian Championship Final
- Er übertrifft Toni Kroos und wird alleiniger deutscher Titel-Rekordhalter
Thomas Müller schreibt Geschichte. Mit den Vancouver Whitecaps gewinnt der 36-Jährige den Final des Canadian Championship – es ist bereits der 35. Titel in seiner Karriere. Damit schafft Müller etwas, was vor ihm noch keinem deutschen Fussballer gelungen ist.
Zudem erreicht die Bayern-Legende einen weiteren Meilenstein: Mit einem verwandelten Penalty zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielt Müller sein 300. Tor im Profifussball.
Unter Applaus ausgewechselt
Im Final gegen den Vancouver FC drückt der Deutsche dem Match seinen Stempel auf. Zuerst holt er den Penalty heraus und verwandelt den gleich selbst. Zudem bereitet er in der fünften Minute das 1:0 von Ali Ahmed vor.
In der 79. Minute ist für Müller Feierabend – er verlässt das Feld unter Applaus. Für ihn kommt Ryan Gauld, der Captain der Whitecaps, der zuvor lange verletzt war, ins Spiel. Gauld feiert ein perfektes Comeback, er trifft kurz nach seiner Einwechslung zum 4:1.
Bislang teilte Müller die Spitzenposition im deutschen Titel-Ranking mit Toni Kroos. Mit dem Triumph in Kanada setzt er sich nun vom sechsfachen Champions-League-Sieger ab und führt die Rangliste alleine an.
Wie Kroos kann auch Müller auf eine aussergewöhnliche Karriere zurückblicken: Unter anderem gewann er zweimal die Champions League, 13-mal die Bundesliga sowie achtmal den DFB-Pokal. 2014 krönten beide ihre Laufbahn mit dem Gewinn der WM in Brasilien.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
32
23
63
2
FC Cincinnati
32
8
59
3
New York City FC
32
8
56
4
Inter Miami CF
31
16
56
5
Charlotte FC
32
6
53
6
Nashville SC
32
16
53
7
Orlando City SC
31
15
52
8
Chicago Fire
32
8
51
9
Columbus Crew
32
2
50
10
New York Red Bulls
32
4
43
11
New England Revolution
32
-4
35
12
FC Toronto
31
-7
28
13
CF Montreal
32
-23
27
14
Atlanta United FC
31
-20
27
15
DC United
32
-35
25
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
32
17
57
2
Vancouver Whitecaps FC
31
25
57
3
FC Minnesota United
32
15
55
4
Los Angeles FC
30
23
53
5
Seattle Sounders
31
7
46
6
Austin FC
31
-6
44
7
Portland Timbers
32
-2
44
8
Colorado Rapids
32
-11
40
9
San Jose Earthquakes
32
-1
38
10
FC Dallas
31
-4
38
11
Real Salt Lake
31
-11
37
12
Houston Dynamo
32
-11
36
13
Saint Louis City SC
32
-16
28
14
Sporting Kansas City
32
-21
27
15
Los Angeles Galaxy
31
-21
24