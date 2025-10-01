Aufsteiger vor Nati-Debüt – Yakin setzt auf einen Neuling

Wenn Murat Yakin am Donnerstag im Haus des Fussballs in Muri bei Bern sein Kader für die WM-Quali-Spiele in Stockholm (10. Oktober) und Ljubljana (13. Oktober) bekannt gibt, wird nach Blick-Informationen auch erstmals der Name von Luca Jaquez (22) auf der Liste stehen.
Für den Verteidiger von Stuttgart und U21-Internationalen ist es der vorläufige Höhepunkt seines rasanten Aufstiegs in den letzten Monaten. Im Winter war er für rund sechs Millionen Franken von Luzern in die schwäbische Metropole gewechselt, wo er sich im Lauf des Frühjahrs zur valablen Option für Trainer Sebastian Hoeness entwickelt hat. So stand Jaquez auch beim VfB-Sieg im DFB-Pokalfinal gegen Arminia Bielefeld 90 Minuten auf dem Platz.
Und auch in dieser Saison hat er sich nach einem Nasenbeinbruch ins Team zurückgekämpft. Beim 2:1-Sieg am Wochenende in Köln stand er in der Startaufstellung. Auch am Donnerstag beim Europa-League-Gastspiel der Stuttgarter in Basel hat Jaquez gute Chancen, von Beginn an zu spielen.
Zakaria fehlt verletzt
Sicher nicht einrücken wird Denis Zakaria (28). Der Mittelfeldspieler und Monaco-Captain zog sich Mitte September eine Adduktorenverletzung zu. Auch Ardon Jashari (Wadenbeinbruch) und Zeki Amdouni (Kreuzbandriss), die bereits im September gefehlt haben, werden nicht dabei sein.
Grund, viel zu ändern, hat Yakin nicht. Die Nati überzeugte beim Auftakt im September mit den Heimsiegen gegen Kosovo (4:0) und Slowenien (3:0) von A bis Z und hat auf Schweden, den auf dem Papier stärksten Konkurrenten um den Gruppensieg, bereits fünf Punkte Vorsprung. Mit einem Sieg in Stockholm könnte die Nati bereits bei Hälfte der Kampagne die Türe zur WM im nächsten Sommer in Nordamerika ganz weit aufstossen.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
3
6
2
2
0
3
3
2
0
3
4
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
3
4
2
2
2
4
3
2
1
3
4
2
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
3
6
2
2
4
3
3
2
-2
1
4
2
-5
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
10
2
5
4
10
3
5
-2
7
4
5
-2
3
5
5
-11
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
8
12
2
4
7
12
3
5
4
7
4
5
-2
4
5
5
-17
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
21
15
2
4
5
9
3
5
4
9
4
5
-8
3
5
5
-22
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
9
11
2
4
13
10
3
5
5
10
4
5
-8
3
5
5
-19
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
13
15
2
5
2
8
3
4
-1
7
4
5
-4
4
5
5
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
16
12
2
5
5
12
3
5
-1
6
4
5
-5
6
5
5
-15
0