WM-Qualifikation gegen Schweden und Slowenien
Aufsteiger vor Nati-Debüt – Yakin setzt auf einen Neuling

Am Donnerstag gibt Murat Yakin sein Kader für die beiden Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien in der WM-Qualifikation bekannt. Stuttgarts Verteidiger Luca Jaquez steht wohl vor seiner Premiere in der A-Nati.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Anhören
1/6
Luca Jaquez steht vor seinem Debüt in der A-Nati.
Foto: Icon Sport via Getty Images
Tobias Wedermann und Christian Finkbeiner

Wenn Murat Yakin am Donnerstag im Haus des Fussballs in Muri bei Bern sein Kader für die WM-Quali-Spiele in Stockholm (10. Oktober) und Ljubljana (13. Oktober) bekannt gibt, wird nach Blick-Informationen auch erstmals der Name von Luca Jaquez (22) auf der Liste stehen.

Für den Verteidiger von Stuttgart und U21-Internationalen ist es der vorläufige Höhepunkt seines rasanten Aufstiegs in den letzten Monaten. Im Winter war er für rund sechs Millionen Franken von Luzern in die schwäbische Metropole gewechselt, wo er sich im Lauf des Frühjahrs zur valablen Option für Trainer Sebastian Hoeness entwickelt hat. So stand Jaquez auch beim VfB-Sieg im DFB-Pokalfinal gegen Arminia Bielefeld 90 Minuten auf dem Platz.

Und auch in dieser Saison hat er sich nach einem Nasenbeinbruch ins Team zurückgekämpft. Beim 2:1-Sieg am Wochenende in Köln stand er in der Startaufstellung. Auch am Donnerstag beim Europa-League-Gastspiel der Stuttgarter in Basel hat Jaquez gute Chancen, von Beginn an zu spielen.

Zakaria fehlt verletzt

Sicher nicht einrücken wird Denis Zakaria (28). Der Mittelfeldspieler und Monaco-Captain zog sich Mitte September eine Adduktorenverletzung zu. Auch Ardon Jashari (Wadenbeinbruch) und Zeki Amdouni (Kreuzbandriss), die bereits im September gefehlt haben, werden nicht dabei sein.

Grund, viel zu ändern, hat Yakin nicht. Die Nati überzeugte beim Auftakt im September mit den Heimsiegen gegen Kosovo (4:0) und Slowenien (3:0) von A bis Z und hat auf Schweden, den auf dem Papier stärksten Konkurrenten um den Gruppensieg, bereits fünf Punkte Vorsprung. Mit einem Sieg in Stockholm könnte die Nati bereits bei Hälfte der Kampagne die Türe zur WM im nächsten Sommer in Nordamerika ganz weit aufstossen.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
8
12
2
Österreich
Österreich
4
7
12
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
5
-2
4
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
