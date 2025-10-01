Aufsteiger vor Nati-Debüt – Yakin setzt auf einen Neuling

Am Donnerstag gibt Murat Yakin sein Kader für die beiden Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien in der WM-Qualifikation bekannt. Stuttgarts Verteidiger Luca Jaquez steht wohl vor seiner Premiere in der A-Nati.

1/6 Luca Jaquez steht vor seinem Debüt in der A-Nati. Foto: Icon Sport via Getty Images

Wenn Murat Yakin am Donnerstag im Haus des Fussballs in Muri bei Bern sein Kader für die WM-Quali-Spiele in Stockholm (10. Oktober) und Ljubljana (13. Oktober) bekannt gibt, wird nach Blick-Informationen auch erstmals der Name von Luca Jaquez (22) auf der Liste stehen.

Für den Verteidiger von Stuttgart und U21-Internationalen ist es der vorläufige Höhepunkt seines rasanten Aufstiegs in den letzten Monaten. Im Winter war er für rund sechs Millionen Franken von Luzern in die schwäbische Metropole gewechselt, wo er sich im Lauf des Frühjahrs zur valablen Option für Trainer Sebastian Hoeness entwickelt hat. So stand Jaquez auch beim VfB-Sieg im DFB-Pokalfinal gegen Arminia Bielefeld 90 Minuten auf dem Platz.

Und auch in dieser Saison hat er sich nach einem Nasenbeinbruch ins Team zurückgekämpft. Beim 2:1-Sieg am Wochenende in Köln stand er in der Startaufstellung. Auch am Donnerstag beim Europa-League-Gastspiel der Stuttgarter in Basel hat Jaquez gute Chancen, von Beginn an zu spielen.

Zakaria fehlt verletzt

Sicher nicht einrücken wird Denis Zakaria (28). Der Mittelfeldspieler und Monaco-Captain zog sich Mitte September eine Adduktorenverletzung zu. Auch Ardon Jashari (Wadenbeinbruch) und Zeki Amdouni (Kreuzbandriss), die bereits im September gefehlt haben, werden nicht dabei sein.

Grund, viel zu ändern, hat Yakin nicht. Die Nati überzeugte beim Auftakt im September mit den Heimsiegen gegen Kosovo (4:0) und Slowenien (3:0) von A bis Z und hat auf Schweden, den auf dem Papier stärksten Konkurrenten um den Gruppensieg, bereits fünf Punkte Vorsprung. Mit einem Sieg in Stockholm könnte die Nati bereits bei Hälfte der Kampagne die Türe zur WM im nächsten Sommer in Nordamerika ganz weit aufstossen.