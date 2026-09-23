Nach zuletzt schwachen Jahren soll Jürgen Klopp Deutschland wieder zum Erfolg führen. Damit dies gelingt, zieht er im DFB-Camp neue Saiten auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jürgen Klopp stellt neue Regeln auf

Es gibt neue Essenszeiten und Handyverbot

Auch die Familienzeit wird beschränkt

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Seit Jürgen Klopp (59) als Trainer der deutschen Nationalmannschaft übernommen hat, laufen die Dinge beim DFB ein wenig anders. Für den ersten Zusammenzug hat er einen Doppelkader aus 44 Spielern. Jetzt zieht er im DFB-Camp auch noch die Zügel an. Wie «Bild» berichtet, hat Klopp vier knallharte Regeln aufgestellt.

Dabei geht es vor allem um das Verhalten abseits des Platzes. So soll Pünktlichkeit ein grosses Anliegen des neuen Coachs sein. Unter Vorgänger Julian Nagelsmann konnten die Spieler noch selber entscheiden, wann sie ihr Abendessen einnehmen wollten, damit ist bei «Kloppo» Schluss. Das Team muss entweder um 19 oder 20 Uhr gemeinsam zu Abend essen. Damit wolle man das Gemeinschaftsgefühl stärken. Damit die Stars miteinander reden und nicht nur am Smartphone hängen, gilt an den Spieltagen striktes Handyverbot.

Coiffeur-Verbot und begrenzte Familienzeit

So sollen sich die Spieler bei Massagen, beim Aufwärmen oder beim Umziehen aufs Wesentliche konzentrieren und sich nicht von Instagram, Whatsapp und Co. ablenken lassen. Dem neuen Trainerteam ist sowohl der uneingeschränkte Fokus wichtig als auch, dass ein Miteinander im Team entsteht.

Und auch bei Besuchen im DFB-Camp greift der neue Coach durch. So waren in der Vergangenheit vor Spieltagen Coiffeure gerngesehene Gäste auf dem Campus, um die Stars für ihren Einsatz schön zu machen. Doch damit ist jetzt Schluss. Doch die Coiffeure sind nicht die einzigen, die draussen bleiben müssen.

Unter Nagelsmann durften Musiala und Co. während der grossen Turniere praktisch die ganze Zeit mit ihren Liebsten verbringen. Dem schiebt Klopp ebenfalls einen Riegel vor. So sollen Familie und Freunde bei EM und WM nur noch punktuell ins Camp dürfen. Ob die neuen Regeln fruchten, wird sich weisen. Die Ära Klopp beginnt am Donnerstag mit dem Nations-League-Duell mit den Niederlanden.