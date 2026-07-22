Schiedsrichter Anthony Taylor hört auf. Der englische Top-Referee bleibt vor allem wegen der Handspiel-Szene um Marc Cucurella an der EM 2024 in Erinnerung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schiedsrichter Anthony Taylor beendet nach 827 Profispielen seine Karriere

Berühmt wegen umstrittener Entscheidung bei der EM 2024

Letztes Spiel am 6. Juli 2026: Portugal gegen Spanien (0:1)

Carlo Steiner Redaktor Sport

Anthony Taylor (47) beendet seine Schiedsrichter-Karriere. Obwohl er 827 Spiele auf Profi-Stufe leitete, wird sein Name für immer mit einer Partie verbunden werden – zumindest in Deutschland.

In der 106. Minute des Viertelfinals an der Heim-EM in Stuttgart verwehrte er dem DFB-Team gegen Spanien einen Elfmeter nach einem Handspiel von Marc Cucurella (28). Der Spanier wehrte einen Abschluss von Jamal Musiala mit dem Arm ab. Die Empörung in Deutschland war riesig. Die Uefa gab Monate später zu, dass es sich um einen Fehler von Taylor und seinem Gespann gehandelt hatte.

Taylor musste in seiner Laufbahn auch andere schwierige Situationen meistern. Beim EM-Gruppenspiel zwischen Dänemark und Finnland 2021, als Christian Eriksen einen Herzstillstand erlitt, stand er auf dem Platz. Im September 2024 wurde er zur Zielscheibe von Morddrohungen, nachdem er in einer Premier-League-Partie zwischen Chelsea und Bournemouth (1:0) 14 Gelbe Karten verteilt hatte.

1:05 Bange Momente: Dänen-Star Eriksen sackt auf dem Platz zusammen

«Druck ist enorm»

«Auf Spitzenniveau zu pfeifen, war für mich ein riesiges Privileg. Doch der Druck ist enorm und man steht konstant im Rampenlicht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, mich zurückzuziehen und mich auf den Übergang in den nächsten Abschnitt meiner Karriere zu freuen», erklärt Taylor in seinem Abschiedsstatement.

«Ich möchte meinen beiden Assistenten Gary und Adam (Beswick und Nunn, Anm. d. Red), meinen Schiedsrichterkollegen und allen, die mit dem Fussball zu tun haben, meinen tiefsten Dank für ihre Unterstützung in all den Jahren aussprechen. Vor allem aber möchte ich meiner Familie und meinen Freunden für ihre unerschütterliche Unterstützung danken, trotz der immensen Opfer, die diese Karriere von mir verlangt hat.»

Sein letztes Spiel leitete er am 6. Juli mit dem WM-Achtelfinal zwischen Portugal und dem späteren Weltmeister Spanien (0:1).