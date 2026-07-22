Nach einer enttäuschenden Saison bastelt Chelsea weiter an seinem Kader – und greift dafür tief in die Taschen: Fast 130 Millionen Franken lassen die Londoner für Morgan Rogers springen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nun ist fix: Morgan Rogers (23) wechselt von Aston Villa zu Premier-League-Konkurrent Chelsea, wie die Londoner am Dienstagabend vermelden. Der offensive Mittelfeldspieler, der die WM in Nordamerika mit England auf Rang 3 abgeschlossen hat, unterschreibt bei den Blues einen Vertrag bis im Sommer 2033.

Der Wechsel hat sich schon länger abgezeichnet – ebenso wie die horrende Ablösesumme: Umgerechnet rund 127 Millionen Franken überweisen die Londoner gemäss Medienberichten an den amtierenden Europa-League-Sieger aus Birmingham. Rogers löst damit Elliot Anderson (23), der erst Anfang Juli für 125 Millionen Franken von Nottingham Forest zu Manchester City gewechselt ist, als teuersten englischen Spieler aller Zeiten ab.

Für Aston Villa, das in der kommenden Saison in der Champions League spielen wird, kommt der Millionenregen durchaus gelegen: Erst in der vergangenen Woche haben die Villans selbst den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte getätigt, als sie Nati-Juwel Johan Manzambi von Freiburg nach Birmingham gelotst haben – für bis zu 65 Millionen Franken. Mit dem Verkauf von Rogers holt Aston Villa diese Ausgaben nun locker wieder rein.

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