WM-Rüpel Paredes schiesst mal wieder den Vogel ab

Nach der WM fällt Leandro Paredes nun auch in der argentinischen Meisterschaft negativ auf.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Spätestens seit der Fussball-WM 2026 sollte eigentlich jedem klar sein: Der Argentinier Leandro Paredes hats nicht so mit Fairplay. Und wer hierfür noch einen weiteren Vorfall benötigt – hier bitteschön: Im Spiel zwischen den Newell's Old Boys und den Boca Juniors (2:2) neigt sich gerade die 67. Spielminute dem Ende zu, als Facundo Guch von Santiago Ascacibar regelwidrig zu Fall gebracht wird. Schiedsrichter Andres Merlos ist gerade dabei, das Foul zu ahnden, als Boca-Captain Paredes dem direkt wieder aufgestandenen Guch mit voller Wucht den Ball an den Allerwertesten schiesst. Autsch! Paredes löst durch seine Unfair-Aktion wenig überraschend eine Rudelbildung aus und wird mit Gelb verwarnt.

Ja, der 32-jährige Mittelfeldspieler mit europäischer Klub-Vergangenheit bei Chievo Verona, der AS Roma, Empoli, Zenit St. Petersburg, Paris Saint-Germain und Juventus Turin ist einer, bei dem die Zündschnur ultrakurz ist. Das haben zuletzt im WM-Final in den USA die Spanier zu spüren bekommen. Paredes ging nach dem verlorenen Endspiel (0:1 nach Verlängerung) auf Eric Garcia und Gavi los und sah deswegen die Rote Karte. Seither hat er ein Verfahren wegen drei mutmasslicher Tätlichkeiten am Hals.