Darum gehts
- BVB-Fan kollabiert am Samstag im Signal Iduna Park und stirbt später im Spital
- Fans singen «You’ll Never Walk Alone» als Solidaritätsgeste
- Zwei Todesfälle in deutscher Fanszene innerhalb weniger Tage
Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag wurde von einem tragischen medizinischen Notfall überschattet. Ein BVB-Fan kollabierte während des Spiels auf der Südtribüne des Signal Iduna Parks und musste noch vor Ort reanimiert werden, bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Nun herrscht traurige Gewissheit: Wie das Klinikum Dortmund am Dienstag gegenüber den «Ruhr Nachrichten» bestätigt, ist der Fan noch am selben Tag verstorben.
Durch eine Stadiondurchsage sowie eine offizielle Mitteilung des Vereins war zuvor bekannt gegeben worden, dass sich der Anhänger nach den Wiederbelebungsmassnahmen auf der Tribüne auf dem Weg ins Krankenhaus befinde. In einer Geste tiefer Anteilnahme stimmten beide Fanlager gemeinsam «You’ll Never Walk Alone» an und sorgten für einen Gänsehautmoment.
Zweiter Todesfall innerhalb weniger Tage
Es ist der zweite Todesfall binnen weniger Tage in der deutschen Fanszene. Erst am vorangegangenen Spieltag verstarb ein 87-jähriger Eintracht-Anhänger, der zuvor beim Spiel zwischen Frankfurt und Köln einen Herzstillstand erlitten hatte.
Der langjährige Fan war auf der Haupttribüne minutenlang behandelt worden. Trotz einer zunächst erfolgreichen Reanimation verstarb er dann aber noch am gleichen Tag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
29
78
76
2
Borussia Dortmund
29
31
64
3
VfB Stuttgart
29
22
56
4
RB Leipzig
29
20
56
5
Bayer Leverkusen
29
20
52
6
TSG Hoffenheim
29
14
51
7
Eintracht Frankfurt
29
0
42
8
SC Freiburg
29
-5
40
9
FSV Mainz
29
-9
33
10
FC Augsburg
29
-17
33
11
Union Berlin
29
-17
32
12
Hamburger SV
29
-13
31
13
1. FC Köln
29
-7
30
14
Borussia Mönchengladbach
29
-14
30
15
Werder Bremen
29
-20
28
16
FC St. Pauli
29
-25
25
17
VfL Wolfsburg
29
-26
21
18
1. FC Heidenheim 1846
29
-32
19