Traurige Nachrichten aus Dortmund: Der BVB-Fan, der im letzten Spiel zwischen dem BVB und Leverkusen im Stadion kollabierte, verstarb noch am gleichen Tag. Es ist der zweite Todesfall in der deutschen Fanszene binnen weniger Tage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft BVB-Fan kollabiert am Samstag im Signal Iduna Park und stirbt später im Spital

Fans singen «You’ll Never Walk Alone» als Solidaritätsgeste

Zwei Todesfälle in deutscher Fanszene innerhalb weniger Tage War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag wurde von einem tragischen medizinischen Notfall überschattet. Ein BVB-Fan kollabierte während des Spiels auf der Südtribüne des Signal Iduna Parks und musste noch vor Ort reanimiert werden, bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Nun herrscht traurige Gewissheit: Wie das Klinikum Dortmund am Dienstag gegenüber den «Ruhr Nachrichten» bestätigt, ist der Fan noch am selben Tag verstorben.

Durch eine Stadiondurchsage sowie eine offizielle Mitteilung des Vereins war zuvor bekannt gegeben worden, dass sich der Anhänger nach den Wiederbelebungsmassnahmen auf der Tribüne auf dem Weg ins Krankenhaus befinde. In einer Geste tiefer Anteilnahme stimmten beide Fanlager gemeinsam «You’ll Never Walk Alone» an und sorgten für einen Gänsehautmoment.

Zweiter Todesfall innerhalb weniger Tage

Es ist der zweite Todesfall binnen weniger Tage in der deutschen Fanszene. Erst am vorangegangenen Spieltag verstarb ein 87-jähriger Eintracht-Anhänger, der zuvor beim Spiel zwischen Frankfurt und Köln einen Herzstillstand erlitten hatte.

Der langjährige Fan war auf der Haupttribüne minutenlang behandelt worden. Trotz einer zunächst erfolgreichen Reanimation verstarb er dann aber noch am gleichen Tag.