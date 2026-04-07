Bundesligist Eintracht Frankfurt trauert um einen langjährigen Anhänger des Vereins: Ein 87-jähriger Saisonkartenbesitzer ist nach einem Herzstillstand während des Spiels am Sonntagabend verstorben.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Das Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Köln (2:2) ist von einem medizinischen Notfall überschattet worden: Während der zweiten Halbzeit erlitt ein 87-jähriger Mann auf der Haupttribüne einen Herzstillstand und wurde im Anschluss minutenlang behandelt. Nun herrscht traurige Gewissheit: Der Eintracht-Fan, nach Angaben des Klubs langjähriges Vereinsmitglied und Saisonkartenbesitzer, ist am Sonntagabend trotz zunächst erfolgreicher Reanimation verstorben.

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«Wenn ein Mensch vor unseren Augen aus unserer sprichwörtlichen Mitte genommen wird, ist das kaum in Worte zu fassen. Die Eintracht-Familie ist tief betrübt», schreibt Frankfurt in der Mitteilung zum Todesfall.

Beide Fanlager haben den Support wegen des Notfalls zeitweise eingestellt, weshalb die Eintracht neben den Rettungskräften auch den Fans im Stadion «für ihr sensibles Gespür» dankt.

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