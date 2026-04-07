Das Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Köln (2:2) ist von einem medizinischen Notfall überschattet worden: Während der zweiten Halbzeit erlitt ein 87-jähriger Mann auf der Haupttribüne einen Herzstillstand und wurde im Anschluss minutenlang behandelt. Nun herrscht traurige Gewissheit: Der Eintracht-Fan, nach Angaben des Klubs langjähriges Vereinsmitglied und Saisonkartenbesitzer, ist am Sonntagabend trotz zunächst erfolgreicher Reanimation verstorben.
«Wenn ein Mensch vor unseren Augen aus unserer sprichwörtlichen Mitte genommen wird, ist das kaum in Worte zu fassen. Die Eintracht-Familie ist tief betrübt», schreibt Frankfurt in der Mitteilung zum Todesfall.
Beide Fanlager haben den Support wegen des Notfalls zeitweise eingestellt, weshalb die Eintracht neben den Rettungskräften auch den Fans im Stadion «für ihr sensibles Gespür» dankt.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16