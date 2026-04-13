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Auf Anfang folgt Ende
Nati-Stürmer bekommt in Deutschland neuen Trainer

Neuer Trainer für Cedric itten: Fortuna Düsseldorf reagiert auf die jüngste Serie von vier Niederlagen und entlässt Coach Markus Anfang. Auf ihn folgt Alexander Ende mit der Mission Klassenerhalt.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Nati-Stürmer Cedric Itten wird künftig auf die Anweisungen eines neuen Trainers hören.
Foto: imago/Uwe Kraft

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fortuna Düsseldorf trennt sich von Trainer Markus Anfang, Alexander Ende übernimmt
  • Nach vier Niederlagen in Folge droht der Abstieg in die 3. Liga
  • Fortuna steht mit 31 Punkten nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Auf Anfang folgt Ende: Fortuna Düsseldorf wechselt den Trainer aus. Wie der Klub von Nati-Stürmer Cedric Itten (29, 13 Länderspiele) am Sonntagabend mitteilte, hat man sich von Coach Markus Anfang (51) getrennt. Seinen Posten wird ab sofort Alexander Ende (46) übernehmen.

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Die Trennung ist die logische Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt der letzten Wochen. Die Fortuna steckt in der 2. Bundesliga tief im Abstiegskampf fest und rangiert mit 31 Punkten nur noch einen Zähler vor den direkten Abstiegsplätzen. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge war jene mit 1:2 gegen Holstein Kiel am vergangenen Freitag – bei der Itten zwar noch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte – die eine Niederlage zu viel.

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Anfang hatte das Amt erst im Oktober übernommen, als er den jetzigen Bremen-Coach Daniel Thioune (51) ersetzte. Es gelang ihm jedoch nicht, die verkorkste Saison in die richtige Bahn zu lenken. Nun soll Ende den Klassenerhalt sichern.

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2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
29
16
58
2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
29
17
57
3
Hannover 96
Hannover 96
29
14
53
4
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
29
17
52
5
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
29
16
50
6
Hertha BSC
Hertha BSC
29
9
47
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
29
8
46
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
29
-6
40
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
29
-2
37
10
VfL Bochum
VfL Bochum
29
2
36
11
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
29
0
32
12
Holstein Kiel
Holstein Kiel
29
-7
32
13
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
29
-2
31
14
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
29
-18
31
15
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
29
-9
30
16
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
29
-18
30
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
29
-21
30
18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
29
-16
28
Aufstieg
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