Darum gehts
- Fortuna Düsseldorf trennt sich von Trainer Markus Anfang, Alexander Ende übernimmt
- Nach vier Niederlagen in Folge droht der Abstieg in die 3. Liga
- Fortuna steht mit 31 Punkten nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen
Auf Anfang folgt Ende: Fortuna Düsseldorf wechselt den Trainer aus. Wie der Klub von Nati-Stürmer Cedric Itten (29, 13 Länderspiele) am Sonntagabend mitteilte, hat man sich von Coach Markus Anfang (51) getrennt. Seinen Posten wird ab sofort Alexander Ende (46) übernehmen.
Die Trennung ist die logische Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt der letzten Wochen. Die Fortuna steckt in der 2. Bundesliga tief im Abstiegskampf fest und rangiert mit 31 Punkten nur noch einen Zähler vor den direkten Abstiegsplätzen. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge war jene mit 1:2 gegen Holstein Kiel am vergangenen Freitag – bei der Itten zwar noch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte – die eine Niederlage zu viel.
Anfang hatte das Amt erst im Oktober übernommen, als er den jetzigen Bremen-Coach Daniel Thioune (51) ersetzte. Es gelang ihm jedoch nicht, die verkorkste Saison in die richtige Bahn zu lenken. Nun soll Ende den Klassenerhalt sichern.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
29
16
58
2
SC Paderborn 07
29
17
57
3
Hannover 96
29
14
53
4
SV 07 Elversberg
29
17
52
5
SV Darmstadt 98
29
16
50
6
Hertha BSC
29
9
47
7
1. FC Kaiserslautern
29
8
46
8
Karlsruher SC
29
-6
40
9
1. FC Nürnberg
29
-2
37
10
VfL Bochum
29
2
36
11
SG Dynamo Dresden
29
0
32
12
Holstein Kiel
29
-7
32
13
Arminia Bielefeld
29
-2
31
14
Fortuna Düsseldorf
29
-18
31
15
1. FC Magdeburg
29
-9
30
16
Eintracht Braunschweig
29
-18
30
17
SpVgg Greuther Fürth
29
-21
30
18
SC Preußen 06 Münster
29
-16
28