Neuer Trainer für Cedric itten: Fortuna Düsseldorf reagiert auf die jüngste Serie von vier Niederlagen und entlässt Coach Markus Anfang. Auf ihn folgt Alexander Ende mit der Mission Klassenerhalt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fortuna Düsseldorf trennt sich von Trainer Markus Anfang, Alexander Ende übernimmt

Nach vier Niederlagen in Folge droht der Abstieg in die 3. Liga

Fortuna steht mit 31 Punkten nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Auf Anfang folgt Ende: Fortuna Düsseldorf wechselt den Trainer aus. Wie der Klub von Nati-Stürmer Cedric Itten (29, 13 Länderspiele) am Sonntagabend mitteilte, hat man sich von Coach Markus Anfang (51) getrennt. Seinen Posten wird ab sofort Alexander Ende (46) übernehmen.

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Die Trennung ist die logische Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt der letzten Wochen. Die Fortuna steckt in der 2. Bundesliga tief im Abstiegskampf fest und rangiert mit 31 Punkten nur noch einen Zähler vor den direkten Abstiegsplätzen. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge war jene mit 1:2 gegen Holstein Kiel am vergangenen Freitag – bei der Itten zwar noch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte – die eine Niederlage zu viel.

Anfang hatte das Amt erst im Oktober übernommen, als er den jetzigen Bremen-Coach Daniel Thioune (51) ersetzte. Es gelang ihm jedoch nicht, die verkorkste Saison in die richtige Bahn zu lenken. Nun soll Ende den Klassenerhalt sichern.

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