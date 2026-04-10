Darum gehts
- Nico Schlotterbeck verlängert Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2031
- Neues Gehalt bei BVB: Rund 10 Millionen Euro jährlich
- Ausstiegsklausel ab Sommer 2026: 50 bis 60 Millionen Euro
Nico Schlotterbeck (26) bleibt ein Borusse! Wie der «Kicker» am Freitag verkündet, verlängert der Verteidiger seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2031. Endlich besteht Klarheit – ist man fast schon gezwungen zu sagen. Monatelang wurde über seine Zukunft spekuliert, x-beliebige Szenarien wirrten in den Medien umher.
Nun soll die Tinte trocken sein: «Schlotti» unterschreibt. Gemäss «Kicker»-Informationen wird der Verein in Kürze die Vertragsverlängerung offiziell bekanntgeben. Mit dem neuen Arbeitspapier soll auch Schlotterbecks Gehalt steigen, das sich neu bei rund zehn Millionen Euro pro Jahr belaufen solle.
Schlotterbeck pochte auf brisante Klausel
Der deutsche Nationalspieler spielt seit Sommer 2022 beim BVB und ist in Dortmund zu einem der besten Innenverteidiger der Welt gereift. Kein Wunder also, bekundeten zahlreiche europäische Top-Klubs Interesse an einem Transfer des Deutschen. Bringt alles nichts – Schlotterbeck entscheidet sich, bei den Schwarz-Gelben zu bleiben.
Dennoch: Der neue Vertrag soll eine Ausstiegsklausel enthalten. Jene soll bereits ab kommenden Sommer in Kraft treten und zwischen 50 und 60 Millionen Euro liegen – gelte aber nur für wenige Klubs. Just diese Ausstiegsklausel soll auch der Knackpunkt bei den Verhandlungen gewesen sein. Für den Ex-Freiburger ergebe sich daraus die Chance, sich durch überzeugende Leistungen bei der anstehenden Weltmeisterschaft zeitnah für einen Transfer zu einem europäischen Spitzenverein zu empfehlen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16