Nico Schlotterbeck bleibt bei Borussia Dortmund. Medienberichten zufolge verlängert der deutsche Nationalspieler seinen Vertrag beim BVB bis 2031. Trotzdem: Das neue Arbeitspapier enthält eine Ausstiegsklausel, die für europäische Top-Klubs attraktiv werden könnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nico Schlotterbeck verlängert Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2031

Neues Gehalt bei BVB: Rund 10 Millionen Euro jährlich

Ausstiegsklausel ab Sommer 2026: 50 bis 60 Millionen Euro War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nico Schlotterbeck (26) bleibt ein Borusse! Wie der «Kicker» am Freitag verkündet, verlängert der Verteidiger seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2031. Endlich besteht Klarheit – ist man fast schon gezwungen zu sagen. Monatelang wurde über seine Zukunft spekuliert, x-beliebige Szenarien wirrten in den Medien umher.

Nun soll die Tinte trocken sein: «Schlotti» unterschreibt. Gemäss «Kicker»-Informationen wird der Verein in Kürze die Vertragsverlängerung offiziell bekanntgeben. Mit dem neuen Arbeitspapier soll auch Schlotterbecks Gehalt steigen, das sich neu bei rund zehn Millionen Euro pro Jahr belaufen solle.

Schlotterbeck pochte auf brisante Klausel

Der deutsche Nationalspieler spielt seit Sommer 2022 beim BVB und ist in Dortmund zu einem der besten Innenverteidiger der Welt gereift. Kein Wunder also, bekundeten zahlreiche europäische Top-Klubs Interesse an einem Transfer des Deutschen. Bringt alles nichts – Schlotterbeck entscheidet sich, bei den Schwarz-Gelben zu bleiben.

Dennoch: Der neue Vertrag soll eine Ausstiegsklausel enthalten. Jene soll bereits ab kommenden Sommer in Kraft treten und zwischen 50 und 60 Millionen Euro liegen – gelte aber nur für wenige Klubs. Just diese Ausstiegsklausel soll auch der Knackpunkt bei den Verhandlungen gewesen sein. Für den Ex-Freiburger ergebe sich daraus die Chance, sich durch überzeugende Leistungen bei der anstehenden Weltmeisterschaft zeitnah für einen Transfer zu einem europäischen Spitzenverein zu empfehlen.

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