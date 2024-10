In Bern gewann Gerry Seoane zwei Meistertitel. Foto: Sven Thomann 1/6

Nicolas Horni Sportredaktor

Sechs Spiele, zwei Siege, vier Niederlagen: Gerry Seoanes Resultate in der Bundesliga-Saison 24/25 lassen bisher zu wünschen übrig. Der Geduldsfaden der Fohlen-Verantwortlichen scheint immer kürzer, deutsche Medien berichten bereits über ein erstes Ultimatum. Sollte der Schweizer gegen Heidenheim, Mainz und Bremen keine zufriedenstellende Punkteausbeute holen, wird er vor die Tür gestellt.

Bei einem Punkteschnitt von nur gerade 1,16 Punkte pro Spiel wäre eine Entlassung keine grosse Überraschung. Zu den Bedenken, ob Seoane noch der Richtige sei, um am Niederrhein das Ruder rumzureissen und die Fohlen auf die Erfolgsspur zu bringen, gesellen sich aktuell auch harte Vorwürfe aus der Kabine.

«Inhaltsschwache Ansprachen» und «kein Leistungsprinzip»

So soll der Trainer das Leistungsprinzip nicht konsequent verfolgen und viele Akteure wüssten nicht, woran sie bei Seoane sind. So schreibt die «Sport Bild». Der Luzerner soll angeblich nur zu «ausgewählten Profis engen Kontakt» pflegen. Dazu komme, dass die Ansprachen des zweifachen YB-Meistertrainers «inhaltsschwach seien».

Immerhin: Die Gladbacher Mannschaft, die im letzten Jahr oftmals etwas schuldig blieb, soll nicht nur mit Seoane unzufrieden sein. Die Spieler würden sich lieber eine «prominente und streitbare Figur» an der Spitze wünschen, die den Verein mitreissen und zu alter Stärke zurückbringen könne. Die Entwicklung innerhalb des Vereins sähen viele Akteure kritisch.

Die aktuell schwierige Situation geht natürlich auch an Seoane nicht spurlos vorbei. «Nach einer Niederlage verspürt man als Trainer den Druck, der in diesem Geschäft immer herrscht, noch einmal etwas anders. Ich empfinde das aber auch als Verantwortung. Für mich ist auch nicht relevant, was von aussen alles geäussert wird», so Seoane.

