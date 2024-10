Gemischte Gefühle bei Murat Yakin nach dem 2:2 gegen Dänemark. Foto: TOTO MARTI 1/6

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Das Positive vorneweg: Die Nati hat es noch immer in den eigenen Händen, den Abstieg aus der obersten Liga der 2018 eingeführten Nations League zu verhindern. «Wir sind noch im Rennen», sagt Nati-Trainer Murat Yakin nach dem 2:2 gegen Dänemark. Das Remis gegen die zähen Dänen hilft allerdings nur bedingt, denn die Ausgangslage vor den beiden abschliessenden Spielen im November gegen Serbien und in Spanien hat sich zugespitzt.

Die Nati muss im Heimspiel gegen Serbien am 15. November in Zürich gewinnen, sonst steigt sie ab. Bei einem Sieg mit einem Tor Differenz würde sie im direkten Vergleich mit den Serben schlechter dastehen, womit sie auch zum Abschluss gegen Spanien punkten und auf die Schützenhilfe der Dänen hoffen müsste, um den direkten Abstieg noch abzuwenden. Gewinnt die Nati gegen Serbien mit mindestens zwei Toren Differenz, hat sie auch danach ihr Schicksal noch in den eigenen Händen.

1:23 Sieglos in der Nations League: «Die Nati hat bisher ein mageres Süppchen gekocht»

Würde die Nati den Kopf noch aus der Schlinge ziehen und auf Platz 3 vorrücken, würde im Frühjahr allerdings ein Playoff-Duell um den Liga-Erhalt gegen einen der vier Gruppenzweiten aus der Liga B warten. Das Erreichen der ersten zwei Gruppenplätze ist für Yakin und Co. nicht mehr möglich.

Yakin: «Bin noch nie abgestiegen»

Der Nati-Trainer will die Relegation mit allen Mitteln verhindern. «Ich würde mich masslos ärgern, denn ich bin in meiner Karriere noch nie abgestiegen – weder als Spieler noch als Trainer», so Yakin, der erstmals in seiner Amtszeit beim SFV ein Ziel verpassen würde. «Das wäre eine sehr negative Bilanz und würde auch den Spielern nicht schmecken.»

Die Analyse des Nati-Trainers des Spiels gegen Dänemark fällt gemischt aus. «Von der Leistung her können wir zufrieden sein, vom Resultat her weniger.» Es sei vieles aufgegangen, «aber in der Defensive waren wir sehr anfällig», so Yakin. Vor allem die beiden Gegentore fielen erneut viel zu einfach. Beim 1:1 lässt sich die Nati durch einen schnell ausgeführten Freistoss von Eriksen überrumpeln, das 2:2 ist eine Aneinanderreihung von Fehlern.

Yakin nahm mit seiner Rückkehr auf eine Viererkette in Kauf, dass in der Defensive die Abstimmung womöglich nicht immer funktioniert. Sein Fokus galt der Offensive, die gegenüber dem Spiel am Samstag in Leskovac stark verbessert auftrat. «Wir mussten eine Reaktion zeigen», so Yakin. Dies ist der Nati zumindest teilweise gelungen. Doch nun braucht es noch einmal eine Reaktion im nächsten Spiel gegen Serbien. Denn dort geht es um Sein oder Nichtsein.

