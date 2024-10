Kehrt David Alaba nie mehr auf den Fussballplatz zurück? Foto: keystone-sda.ch 1/5

Mitte Dezember 2023 bleibt Real-Verteidiger David Alaba (32) bei einem Zweikampf gegen Villarreals Gerard Moreno (32) im Rasen hängen. Das Knie des Österreichers verdreht sich, Alaba muss nach nur 35 Minuten vom Platz. Wenig später folgt die bittere Diagnose: Kreuzbandriss, die Saison wohl futsch.

Im Mai gibts für Alaba dann die nächste Hiobsbotschaft: Wegen Komplikationen in der Reha verpasst Alaba auch die EM in Deutschland. Nun zeigt sich: Diese Komplikationen sind noch schlimmer als ursprünglich gedacht.

«Hat nach dem Training starke Schmerzen»

So hätte Alaba zwar zwischenzeitlich wieder auf dem Rasen trainiert, dabei aber Rückschläge erlitten. Das für Oktober erwartete Comeback wurde auf Januar 2024 verschoben. Nun gerät aber gar dieses Datum ins Wackeln.

«Es besteht die Sorge, dass David Alaba nicht in den Fussball zurückkehren kann. Er hat nach dem Training starke Schmerzen, da sich der Knorpel in seinem Knie abgebaut hat und die Knochen aneinander reiben», sagt der spanische Journalist Edu Pidal beim Radiosender «Onda Cero».

David Alaba wechselte im Sommer 2021 nach 431 Pflichtspielen für Bayern München ablösefrei in die spanische Hauptstadt. Seither gewann Alaba mit Real zweimal die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft und einmal den spanischen Pokal. 102 Mal lief Alaba im Dress der Königlichen auf – ob je weitere Einsätze dazukommen?

