Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Didi Hamann kritisiert Saibari hart

Das Kader von Bayern München sei nicht besser als letztes Jahr.

Das Tempo von Nicolas Jackson fehle.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Fussball-Experte Didi Hamann (53) äussert sich am Sonntagabend im Fussball-Talk Sky90 zum neuen Kader des FC Bayern München. Dabei kritisierte der Ex-Bayern-Star vor allem einen Neuzugang: Ismael Saibari (25). Der marokkanische Nationalspieler wechselte im Sommer nach einer guten Weltmeisterschaft vom holländischen Verein PSV Eindhoven nach München.

Hamann äussert sich skeptisch gegenüber dem 50-Millionen-Mann: «Ein Saibari ist ein wunderbarer Fussballer, aber er ist zu langsam. Der ist ja nicht schnell, er ist wie ein schlechter Kane.» Das ist sehr harte Kritik nach zwei Spieltagen, wenn man bedenkt, dass er zum Liga-Auftakt gegen Stuttgart nach seiner Einwechslung (61. Minute) zwei Tore auflegte. Im Spiel gegen Schalke stand der Marokkaner am Samstagabend das erste Mal in der Startelf in der Bundesliga. Beim 0:0 auf Schalke konnte trotz drückender Überlegenheit (83 Prozent Ballbesitz) kein Offensivmann überzeugen – nicht nur Saibari blieb blass.

«Sie sind nicht besser als letztes Jahr»

Auch der Transfer von Nathaniel Brown (23) mache den Kader des FCB nicht besser als in der vergangenen Saison: «Die Leute sagen immer, die Bayern sind besser als letztes Jahr. Sie sind nicht besser als letztes Jahr. Die beiden Spieler, die kamen, sind Brown und Saibari. Bei Alphonso Davies ist man sich intern nicht sicher, ob der noch mal kommt. Bei Musiala gibt es im Moment aus anderen Gründen auch ein Fragezeichen.»

Zusätzlich erwähnt der Ex-Nationalspieler auch die Abgänge: «Man hat Guerreiro, Goretzka und Jackson verloren, also über 100 Spiele und ich glaube, über 25 Tore. Ich war nicht der grösste Fan von Jackson, aber das Tempo von Jackson fehlt sehr.»

Man habe mit Kane nicht den schnellsten vorne drin und jetzt Saibari als Back-up, der auch nicht der Schnellste sei. «Bei Saibari sagen sie, dass er vier Positionen spielen kann. Ich glaube, die einzige Position, die Saibari spielen kann, ist hinter Kane, weil er auf aussen zu langsam ist», so Hamann weiter.