Manuel Neuer ist zum zweiten Mal Vater geworden. Er und Frau Anika sind nun Eltern von zwei Buben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manuel Neuer, 40, erneut Vater: zweiter Sohn wurde geboren

Anika Neuer, 26, pausiert bei ESV Regensburg für Familienzeit

Luca Neuer, 2 Jahre alt, ist jetzt stolzer grosser Bruder

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Mit mittlerweile 40 Jahren steht Manuel Neuer noch immer für den FC Bayern München im Tor. Weltmeister 2014, 13-facher deutscher Meister und zweimal Champions-League-Sieger – das sind die grössten Erfolge des Star-Goalies.

Jetzt rückt aber die Familie abseits des Fussballplatzes wieder in den Fokus. Nach dem ersten Sohn Luca, der im März 2024 geboren wurde, hat das Paar nun erneut Nachwuchs bekommen.

Wie mehrere deutsche Medien unter Berufung auf Informationen aus dem engsten Familienumfeld berichten, ist es wieder ein Bub geworden.

Die Mutter der Kinder, Handballspielerin Anika Neuer (26), pausiert aktuell beim ESV 1927 Regensburg. Manuel und Anika Neuer sind bereits seit 2020 ein Paar und haben im November 2023 am Tegernsee standesamtlich geheiratet. Im Sommer 2025 folgte eine grosse Hochzeitsfeier im Südtirol.

Mittlerweile eine vierköpfige Familie

Dass die beiden Nachwuchs erwarten, hatte Neuer bereits im Mai öffentlich gemacht. Damals verriet der Torhüter, dass das zweite Familienglück unterwegs ist und deshalb keine grosse Fernreise für die Sommermonate geplant sei. Nun ist das Baby da und sorgt für Aufregung im Privatleben des Bayern-Stars.

Dass Manuel Neuer wegen des Zuwachses bei den Münchnern ausfällt, ist nicht zu erwarten. Am Samstagabend spielt der deutsche Rekordmeister auswärts bei Schalke (Anpfiff 18.30 Uhr) – wohl mit Neuer im Tor. Es dürfte das letzte Gastspiel des Torhüters bei seinem Ausbildungsklub sein.

«Das macht mir sehr viel Spass und Freude»

Wie wichtig ihm die Rolle als Vater ist, macht Neuer bereits nach der Geburt seines ersten Sohnes deutlich. «Das macht mir sehr viel Spass und Freude. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres auf der Welt», erwähnte er in einem Interview.

Unterstützung bekommt die Familie auch von Neuers Mutter Marita (74), die zu den engsten Vertrauten der Familie gehört und der Betreuung von Luca hilft. Somit können sich die Eltern voll und ganz dem Neugeborenen widmen. Mit der Geburt des zweiten Sohnes beginnt für Neuers damit ein neues Familienkapitel: Manuel und Anika sind nun Eltern von zwei Kindern – und Luca jetzt grosser Bruder.