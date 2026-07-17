Bayern-Legende Kahn gibt Führerschein schon wieder ab

Darum gehts
- Oliver Kahn wurde mit 171 km/h in einer 100er-Zone geblitzt
- Er muss umgerechnet 647 Franken Busse zahlen und drei Monate Fahrverbot einhalten
- Kahn verlor seit 2003 mehrmals seinen Führerschein
Im Gegensatz zum Ball hat die deutsche Torhüter-Legende Oliver Kahn (57) Mühe damit, seinen Führerschein festzuhalten. Bereits zum wiederholten Mal muss der ehemalige CEO des FC Bayern das Billett abgeben. Kahn wurde gemäss «Bild» mit 171 km/h in einer 100er-Zone geblitzt.
Neben einer Busse von 700 Euro (647 Franken) soll der ehemalige Torhüter ein dreimonatiges Fahrverbot aufgebrummt bekommen haben. Kahn habe seinen Fahrausweis bereits Anfang Juli abgegeben.
Kahn hat es oft eilig
Es ist nicht das erste Mal, dass Kahn für längere Zeit nicht hinter dem Steuer sitzen darf. 2003 soll die Bayern-Legende laut «Bild» dreimal an einem Tag geblitzt worden sein; dafür bekam er ein zweimonatiges Fahrverbot. Drei Jahre später musste Kahn den Schein wieder für mehrere Monate abgeben.
2009 wurde der ehemalige Torhüter mit 163 km/h in der 100er-Zone geblitzt, durfte das Billett aber behalten. Das Verfahren gegen Kahn wurde 2012 eingestellt. Ein Gutachter erklärte damals, ein «Lichtreflex» sei Kahn vorausgeeilt, und den habe der Blitzkasten gemessen.
2022 kam der Kult-Goalie aber nicht davon und musste einen Monat zu Fuss gehen. Auch ein Jahr später soll Kahn der «Bild» zufolge den Fahrausweis abgegeben haben. Nun ist die Goalie-Legende erneut auf einen Chauffeur angewiesen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
0
0
0