Bayern-Legende Kahn gibt Führerschein schon wieder ab

Mit 171 km/h wurde Oliver Kahn in einer 100er-Zone geblitzt – der Führerschein ist weg. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bayern-Legende zu schnell unterwegs ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oliver Kahn wurde mit 171 km/h in einer 100er-Zone geblitzt

Er muss umgerechnet 647 Franken Busse zahlen und drei Monate Fahrverbot einhalten

Kahn verlor seit 2003 mehrmals seinen Führerschein

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Im Gegensatz zum Ball hat die deutsche Torhüter-Legende Oliver Kahn (57) Mühe damit, seinen Führerschein festzuhalten. Bereits zum wiederholten Mal muss der ehemalige CEO des FC Bayern das Billett abgeben. Kahn wurde gemäss «Bild» mit 171 km/h in einer 100er-Zone geblitzt.

Neben einer Busse von 700 Euro (647 Franken) soll der ehemalige Torhüter ein dreimonatiges Fahrverbot aufgebrummt bekommen haben. Kahn habe seinen Fahrausweis bereits Anfang Juli abgegeben.

Kahn hat es oft eilig

Es ist nicht das erste Mal, dass Kahn für längere Zeit nicht hinter dem Steuer sitzen darf. 2003 soll die Bayern-Legende laut «Bild» dreimal an einem Tag geblitzt worden sein; dafür bekam er ein zweimonatiges Fahrverbot. Drei Jahre später musste Kahn den Schein wieder für mehrere Monate abgeben.

2009 wurde der ehemalige Torhüter mit 163 km/h in der 100er-Zone geblitzt, durfte das Billett aber behalten. Das Verfahren gegen Kahn wurde 2012 eingestellt. Ein Gutachter erklärte damals, ein «Lichtreflex» sei Kahn vorausgeeilt, und den habe der Blitzkasten gemessen.

2022 kam der Kult-Goalie aber nicht davon und musste einen Monat zu Fuss gehen. Auch ein Jahr später soll Kahn der «Bild» zufolge den Fahrausweis abgegeben haben. Nun ist die Goalie-Legende erneut auf einen Chauffeur angewiesen.