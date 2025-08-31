Nach gerade mal drei Pflichtspielen steht die Zukunft von Neo-Leverkusen-Coach Erik ten Hag laut Berichten aus Deutschland bereits in der Schwebe.

1/5 Der Stuhl von Erik ten Hag in Leverkusen wackelt nach dem 2. Bundesliga-Spieltag schon gewaltig. Foto: Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Der XXL-Umbruch hat in Leverkusen Spuren hinterlassen. Viele der ungeschlagenen Meisterhelden von 2024 sind weg – so zum Beispiel der Schweizer Leithammel Granit Xhaka (32). Und unter dem neuen Trainer Erik ten Hag (55) kommt keine Aufbruchstimmung auf. Im Gegenteil: Nach nur zwei Monaten im Amt wackelt der Stuhl des Holländers gewaltig.

Schon vor dem blamablen 3:3-Remis gegen Werder Bremen berichtet der «Kicker» von erheblichen Zweifeln der Führungsriege an der Arbeit des Trainers. Vor dem Auswärtsspiel in Bremen verzichtet Geschäftsführer Simon Rolfes (43) in Interviews darauf, dem Trainer proaktiv den Rücken zu stärken – geschweige denn danach. Auch laut der «Bild» wird Ten Hags Zukunft im Werksklub bereits hinterfragt.

Demnach wollen die Bosse in Leverkusen das Ende der Transferperiode abwarten, bevor über die Position des Trainers diskutiert wird. Das Wechselfenster schliesst in Deutschland am Montag um 20 Uhr. Ob Ten Hag beim dritten Bundesligaspiel – ein Heimspiel gegen das mit zwei Siegen in die Saison gestartete Frankfurt – noch Leverkusen-Coach sein wird, ist komplett offen.

Seoane-Absturz als abschreckendes Beispiel

Den neuen Trainer dermassen schnell in die Wüste zu schicken, käme allerdings einem Schuldgeständnis gleich, bei der Alonso-Nachfolge die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Vielleicht dient der Absturz vor drei Jahren auf Platz 17 unter Gerardo Seoane als abschreckendes Beispiel – und könnte die Bosse dazu verleiten, schneller die Reissleine zu ziehen als 2022. Der Schweizer Trainer wurde damals nach acht Spieltagen und nur fünf Punkten entlassen.

Zumindest Captain Robert Andrich fühlt sich am Samstag, nachdem Leverkusen in Überzahl einen 3:1-Vorsprung aus der Hand gegeben hat, an die damalige Situation erinnert. So etwas habe er letztmals vor drei Jahren erlebt. Andrich zum Fehlstart: «So ein paar Flashbacks habe ich da. Es kommen viele Sachen zusammen, und das hat nur mit eigener Motivation zu tun.»

Es ist ein Statement eines Führungsspielers und verbliebenen Meisterhelden, das tief blicken lässt und die Position des Trainers nicht stärken wird.