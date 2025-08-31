DE
FR
Abonnieren

Ten Hags Stuhl wackelt schon
Kommts in Leverkusen zum grossen Trainerknall?

Nach gerade mal drei Pflichtspielen steht die Zukunft von Neo-Leverkusen-Coach Erik ten Hag laut Berichten aus Deutschland bereits in der Schwebe.
Publiziert: 19:56 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Der Stuhl von Erik ten Hag in Leverkusen wackelt nach dem 2. Bundesliga-Spieltag schon gewaltig.
Foto: Bayer 04 Leverkusen via Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Der XXL-Umbruch hat in Leverkusen Spuren hinterlassen. Viele der ungeschlagenen Meisterhelden von 2024 sind weg – so zum Beispiel der Schweizer Leithammel Granit Xhaka (32). Und unter dem neuen Trainer Erik ten Hag (55) kommt keine Aufbruchstimmung auf. Im Gegenteil: Nach nur zwei Monaten im Amt wackelt der Stuhl des Holländers gewaltig.

Schon vor dem blamablen 3:3-Remis gegen Werder Bremen berichtet der «Kicker» von erheblichen Zweifeln der Führungsriege an der Arbeit des Trainers. Vor dem Auswärtsspiel in Bremen verzichtet Geschäftsführer Simon Rolfes (43) in Interviews darauf, dem Trainer proaktiv den Rücken zu stärken – geschweige denn danach. Auch laut der «Bild» wird Ten Hags Zukunft im Werksklub bereits hinterfragt.

Demnach wollen die Bosse in Leverkusen das Ende der Transferperiode abwarten, bevor über die Position des Trainers diskutiert wird. Das Wechselfenster schliesst in Deutschland am Montag um 20 Uhr. Ob Ten Hag beim dritten Bundesligaspiel – ein Heimspiel gegen das mit zwei Siegen in die Saison gestartete Frankfurt – noch Leverkusen-Coach sein wird, ist komplett offen.

Seoane-Absturz als abschreckendes Beispiel

Den neuen Trainer dermassen schnell in die Wüste zu schicken, käme allerdings einem Schuldgeständnis gleich, bei der Alonso-Nachfolge die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Vielleicht dient der Absturz vor drei Jahren auf Platz 17 unter Gerardo Seoane als abschreckendes Beispiel – und könnte die Bosse dazu verleiten, schneller die Reissleine zu ziehen als 2022. Der Schweizer Trainer wurde damals nach acht Spieltagen und nur fünf Punkten entlassen.

Mehr Bundesliga
Zhegrova zu Juve – Basel verdient mit
Transferticker
Die Kasse klingelt
Zhegrova zu Juve – Basel verdient mit
HSV leckt Wunden nach Pleite gegen St. Pauli
«Kotzt uns an»
HSV leckt Wunden nach Pleite gegen St. Pauli
Amenda vor Wechsel in die Serie A?
Nach einem Jahr in Frankfurt
Amenda vor Wechsel in die Serie A?
Springt Winti-Stürmer zu deutschem Traditionsklub ab?
Ablöse bis eine Million
Springt Winti-Stürmer zu deutschem Traditionsklub ab?

Zumindest Captain Robert Andrich fühlt sich am Samstag, nachdem Leverkusen in Überzahl einen 3:1-Vorsprung aus der Hand gegeben hat, an die damalige Situation erinnert. So etwas habe er letztmals vor drei Jahren erlebt. Andrich zum Fehlstart: «So ein paar Flashbacks habe ich da. Es kommen viele Sachen zusammen, und das hat nur mit eigener Motivation zu tun.»

Es ist ein Statement eines Führungsspielers und verbliebenen Meisterhelden, das tief blicken lässt und die Position des Trainers nicht stärken wird.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
2
7
6
2
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2
5
6
3
1. FC Köln
1. FC Köln
3:0
2
4
6
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
2
3
4
5
FC St. Pauli
FC St. Pauli
2
2
4
6
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
2
2
4
7
FC Augsburg
FC Augsburg
2
1
3
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
0
3
9
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
2
-1
3
10
Union Berlin
Union Berlin
2
-2
3
11
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-4
3
12
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
2
-1
1
13
FSV Mainz
FSV Mainz
2
-1
1
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
2
-1
1
15
Hamburger SV
Hamburger SV
2
-2
1
16
Werder Bremen
Werder Bremen
2
-3
1
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
2
-4
0
18
SC Freiburg
SC Freiburg
0:3
2
-5
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        Bundesliga
        Bundesliga