DE
FR
Abonnieren

Nach nur einem Jahr in Frankfurt
Amenda vor Wechsel in die Serie A?

Nati-Star Aurèle Amenda steht vor einem möglichen Wechsel von Eintracht Frankfurt. Der Innenverteidiger wurde in den letzten beiden Spielen nicht in den Kader berufen. Ein Transfer nach Italien, möglicherweise zu Torino, zeichnet sich ab.
Publiziert: 21:50 Uhr
|
Aktualisiert: 21:51 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Aurèle Amenda ist derzeit bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Bei Nati-Star Aurèle Amenda (22) verdichten sich die Zeichen, dass er noch in dieser Transfersession zu einem neuen Klub wechselt. Wie schon beim Auftaktsieg gegen Werder Bremen (4:1) stand der Innenverteidiger auch am Sonntag beim 3:1-Sieg gegen Hoffenheim nicht im Kader.

Dabei sah es in der Saisonvorbereitung noch stark danach aus, als ob Amenda in dieser Spielzeit bei Frankfurt eine wichtige Rolle kriegt. Das liessen zumindest die Aussagen von Trainer Dino Toppmöller (44) vermuten: «Aurèle hat ein brutales Mindset, wie er mit seiner Situation in der letzten Saison umgegangen ist. Spätestens in der nächsten Saison wird er eine grössere Rolle spielen.»

Mehr zu Aurèle Amenda
Auf zwei wichtigen Positionen herrscht Nati-Alarm
Aussortiert oder degradiert
Auf zwei wichtigen Positionen herrscht Nati-Alarm
Wer im grossen Nati-Casting überzeugt hat
Mit Video
Recall oder nochmal üben?
Wer im grossen Nati-Casting überzeugt hat
«Amenda löst Fantasie aus»
1:36
Nati-Juwel überzeugt
«Amenda löst Fantasie aus»
Nati-Verteidiger muss in Kabine genäht werden
Mit Video
Blutiger Auftakt
Nati-Verteidiger muss in Kabine genäht werden
Amenda ganz offen – so litt er nach unglücklichem Nati-Debüt
Interview
Nach Bänderriss zurück
Amenda ganz offen – so litt er nach unglücklichem Nati-Debüt

Torino ist schon länger hinter Amenda her

Für die Dienste von Amenda überwies Frankfurt vor einem Jahr 9,5 Millionen Euro in die Kassen von YB. Umso überraschender, dass jetzt die Zeichen auf Abschied stehen. Wo es Amenda hinzieht? Gemäss Blick-Informationen steht ein Transfer nach Italien in die Serie A im Raum. Gute Karten scheint Torino zu haben. Der Klub war schon im Juli hinter dem Innenverteidiger her. Allerdings hat das Timing damals nicht gepasst.

Jetzt scheinen die Voraussetzungen aber gegeben, dass es in den letzten Stunden des Transfermarkts doch noch zu einem Deal kommen könnte. Denn Amenda kommt in Frankfurt kaum zu Spielzeit und Torino ist auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Allein das wäre ein Match. Zudem sind die Norditaliener bekannt dafür, dass sie auf junge internationale Talente setzen.

Allerdings ist die Sache noch lange nicht durch. Aus der Serie A gibt es noch weitere Interessenten für Amenda. Es ist aber davon auszugehen, dass der Innenverteidiger nicht mehr als Frankfurt-Spieler in die Nati rückt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
2
7
6
2
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2
5
6
3
FC St. Pauli
FC St. Pauli
2
2
4
4
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
1
2
3
5
FC Augsburg
FC Augsburg
2
1
3
6
Union Berlin
Union Berlin
1
1
3
7
1. FC Köln
1. FC Köln
1
1
3
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
0
3
9
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
2
-1
3
10
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-4
3
11
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
12
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
2
-1
1
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
2
-1
1
14
Hamburger SV
Hamburger SV
2
-2
1
15
Werder Bremen
Werder Bremen
2
-3
1
16
FSV Mainz
FSV Mainz
1
-1
0
17
SC Freiburg
SC Freiburg
1
-2
0
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
2
-4
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Serie A
Serie A
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Werder Bremen
Werder Bremen
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Serie A
        Serie A
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        Werder Bremen
        Werder Bremen
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Schweiz
        Schweiz