Nati-Star Aurèle Amenda steht vor einem möglichen Wechsel von Eintracht Frankfurt. Der Innenverteidiger wurde in den letzten beiden Spielen nicht in den Kader berufen. Ein Transfer nach Italien, möglicherweise zu Torino, zeichnet sich ab.

1/4 Aurèle Amenda ist derzeit bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Foto: TOTO MARTI

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Bei Nati-Star Aurèle Amenda (22) verdichten sich die Zeichen, dass er noch in dieser Transfersession zu einem neuen Klub wechselt. Wie schon beim Auftaktsieg gegen Werder Bremen (4:1) stand der Innenverteidiger auch am Sonntag beim 3:1-Sieg gegen Hoffenheim nicht im Kader.

Dabei sah es in der Saisonvorbereitung noch stark danach aus, als ob Amenda in dieser Spielzeit bei Frankfurt eine wichtige Rolle kriegt. Das liessen zumindest die Aussagen von Trainer Dino Toppmöller (44) vermuten: «Aurèle hat ein brutales Mindset, wie er mit seiner Situation in der letzten Saison umgegangen ist. Spätestens in der nächsten Saison wird er eine grössere Rolle spielen.»

Torino ist schon länger hinter Amenda her

Für die Dienste von Amenda überwies Frankfurt vor einem Jahr 9,5 Millionen Euro in die Kassen von YB. Umso überraschender, dass jetzt die Zeichen auf Abschied stehen. Wo es Amenda hinzieht? Gemäss Blick-Informationen steht ein Transfer nach Italien in die Serie A im Raum. Gute Karten scheint Torino zu haben. Der Klub war schon im Juli hinter dem Innenverteidiger her. Allerdings hat das Timing damals nicht gepasst.

Jetzt scheinen die Voraussetzungen aber gegeben, dass es in den letzten Stunden des Transfermarkts doch noch zu einem Deal kommen könnte. Denn Amenda kommt in Frankfurt kaum zu Spielzeit und Torino ist auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Allein das wäre ein Match. Zudem sind die Norditaliener bekannt dafür, dass sie auf junge internationale Talente setzen.

Allerdings ist die Sache noch lange nicht durch. Aus der Serie A gibt es noch weitere Interessenten für Amenda. Es ist aber davon auszugehen, dass der Innenverteidiger nicht mehr als Frankfurt-Spieler in die Nati rückt.