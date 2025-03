Das grosse Nati-Casting von Murat Yakin (50) ist zu Ende. Gleich sieben Abwehrspieler mit vier oder weniger Länderspielen haben in den beiden Testspielen gegen Nordirland (1:1) und Luxemburg (3:1) ihre Chance bekommen. Mit Stefan Gartenmann (28), Isaac Schmidt (25), Lucas Blondel (28) und Albian Hajdari (21) standen vier Verteidiger zum ersten Mal überhaupt für die Nati auf dem Platz. So richtig überzeugt hat dabei nur ein Kandidat. Für die Mehrheit heisst es: Zu Hause üben und darauf hoffen, dass im Sommer noch einmal eine Casting-Einladung folgt.

Stefan Gartenmann (28)

Der Debütant steht völlig überraschend gleich in beiden Testspielen in der Startelf. Gegen Nordirland zu Beginn mit Mühe, vor allem in Sachen Tempo und Stellungsspiel hat der Nati-Däne so seine Probleme. Dafür glänzt Gartenmann in der Spielauslösung und mit Leader-Qualitäten. Murat Yakin ist zufrieden mit dem Einstand des Innenverteidigers. «Er hat sich mit seinem Naturell sehr positiv in die Mannschaft hineingespielt. Mit ihm haben wir auf dieser Position eine Option mehr», so der Nati-Trainer.

Jury-Urteil: Recall!

Stefan Gartenmann Foto: TOTO MARTI

Aurèle Amenda (21)

Bekommt gegen Luxemburg nur acht Einsatzminuten, obwohl der Bieler eigentlich ein Kandidat für die Startelf gewesen wäre. Doch im Abschlusstraining kann Amenda zu wenig überzeugen, Routinier Ricardo Rodriguez rückt darum trotz angekündigter Pause zurück in die Startelf. Das enorme Potenzial des Frankfurt-Profis ist unbestritten. Will er für die Nati aber eine ernsthafte Option werden, muss er bei seinem Klub regelmässig zum Einsatz kommen.

Jury-Urteil: Weiter üben.

Aurele Amenda Foto: TOTO MARTI

Cédric Zesiger (26)

Nimmt sein Augsburg-Formhoch auch mit in die Nati. Gegen Nordirland fehlerfrei. Mit seinem Linksfuss sowohl in der Dreier- als auch der Viererkette eine echte Alternative. Halten seine guten Leistungen in der Bundesliga an, darf er sich langfristig sogar Hoffnungen auf den Stammplatz neben Manuel Akanji machen.

Jury-Urteil: Recall!

Cédric Zesiger Foto: TOTO MARTI

Albian Hajdari (21)

Nach zuletzt dreimal 90 Minuten auf der Bank kommt der Basler gegen Luxemburg zu seinem langersehnten Nati-Debüt, als er zur Pause eingewechselt wird. Macht seine Sache ordentlich. Dass er aber in beiden Testspielen keine Chance von Beginn an bekommt, zeigt, dass in Yakins Rangordnung aktuell noch andere die Nase vorne haben.



Jury-Urteil: Weiter üben.

Albian Hajdari Foto: TOTO MARTI

Lucas Blondel (28)

Der Nati-Gaucho kommt in beiden Partien zum Einsatz, gegen Luxemburg sogar von Beginn an. Eindruck hat Blondel aber nur im Spiel nach vorne hinterlassen. Defensiv wirkt der Rechtsverteidiger noch sehr wackelig. «Man darf nicht vergessen, dass er nach einer schweren Verletzung erst gerade in den Rhythmus kommt», verteidigt Yakin den Boca-Profi. «Er hat ein interessantes Profil und passt vom Typ hervorragend ins Team.» Trotzdem wird sich Blondel steigern müssen.

Jury-Urteil: Weiter üben.

Lucas Blondel (SUI). Foto: TOTO MARTI

Miro Muheim (27)

Gegen Nordirland noch auf der Bank, brillierte Miro Muheim einen Tag nach seinem 27. Geburtstag über 90 Minuten gegen Luxemburg. «Er war der Beste auf dem Platz – offensiv und defensiv», kommt sogar Murat Yakin nach dem Spiel ins Schwärmen. Sollte Ricardo Rodriguez künftig wieder in einer Innenverteidiger-Dreierkette spielen, ist Muheim für die WM-Quali gar Kandidat für einen Platz in der Startelf.

Jury-Urteil: Direkt in den Liveshows!

Miro Muheim Foto: TOTO MARTI

Isaac Schmidt (25)

Sonderlob hat auch Schmidt von Murat Yakin erhalten, nach dessen Einsatz gegen Nordirland. Seine Stärke, dass er keine Mühe hat rechts und links zu spielen, macht ihn zu einem potenziellen Mehrwert für den Nati-Coach. Sollte seine Einsatzzeit bei Leeds aber nicht bald zunehmen, kann Yakin eine feste Rolle von Schmidt im Team aufgrund des Leistungsprinzips nur schwer verkaufen.

Jury-Urteil: Weiter üben.

Isaac Schmidt Foto: TOTO MARTI