In Abwesenheit von Granit Xhaka und Manuel Akanji schlüpften Ricardo Rodriguez und Breel Embolo noch mehr in die Nati-Leaderrollen. Die Bromance der beiden wurde beim Penalty gegen Luxemburg allerdings kurz auf die Probe gestellt.

Der erste Nati-Sieg seit Juni 2024 – und obwohl es nur ein Testspiel gegen Luxemburg ist, ist die Erleichterung nach dem 3:1 in den Katakomben des Kybunparks deutlich spürbar. Richtig gute Laune verbreitet Ricardo Rodriguez nach seinem 127. Länderspiel für die Schweiz. «Wir mussten gewinnen heute, egal wie. Das war wichtig», erklärt der 32-Jährige. Erstmals hat er am Dienstag die Nati mit der Captainbinde aufs Feld geführt. «Erstes Mal Captain und gleich ein Sieg – Granit Xhaka muss aufpassen», scherzt Rodriguez.

Wieso er die Captainbinde getragen hat, obwohl Breel Embolo ebenfalls in der Startelf stand und noch am Freitag die Binde trug, bleibt ein Rätsel, da Spieler wie auch Trainer unterschiedliche Versionen erzählen. Murat Yakin hatte am Montag noch ganz andere Namen ins Spiel gebracht – weder Rodriguez noch Embolo waren überhaupt für die Startelf eingeplant. «Wer soll es sonst sein, wenn nicht ich?», antwortet Rodriguez auf die Captainfrage und lacht das Thema weg. Mit Breel Embolo sei alles abgesprochen gewesen.

Captain-Lob, aber Diskussionen um Penalty

«Rici hat das super gemacht, er hat sich diese Binde verdient, er ist ein Vorbild und ein Freund. Gut hat er bisschen Druck auf Granit gemacht», witzelt auch Embolo. Für sein Penalty-Tor gab es von Rodriguez am Dienstagabend mehrere liebevolle Umarmungen und ein Küsschen auf die Backe. Auch für Embolo ist es das erste Tor seit Juni 2024. Nachdem er gegen Serbien in der Nations League noch vergeben hatte, versenkt er am Dienstag souverän vom Elfmeterpunkt. «Ich brauchte definitiv keinen Mut. Der Serbien-Penalty war extrem frustrierend, aber schon lange abgehakt», erklärt der 28-Jährige. In der Halbzeit erbte der Stürmer dann auch wieder die Captainbinde vom ausgewechselten Rodriguez.

Im Gegensatz zur friedlichen Übergabe der Captainbinde sorgte der Penalty zwischen den Kumpels Embolo und Rodriguez allerdings für Diskussionen auf dem Feld, wie der Stürmer im Anschluss verrät: «Wir sind ein bisschen aneinandergeraten, Rodriguez wollte auch schiessen, aber ich hab ihm gesagt: Das ist meiner, den nächsten kriegst du.»

Das Tor habe ihm gutgetan, bestätigt Embolo: «Ich hatte richtig, richtig Lust zu spielen. Ich glaube, das hat man gesehen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung des Teams.» Auch das sind Sätze, die man seit Juni 2024 nicht mehr gross gehört hatte, rund um die Nati. Gerne mehr davon.

