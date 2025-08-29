Fünf Tore in vier Spielen hat der FC Winterthur bisher erzielt. Möglich, dass das mit dem Toreschiessen in Zukunft nicht einfacher wird. Christian Gomis ist auf dem Sprung.

1/2 Seit 2024 für Winti am Ball: Christian Gomis. Foto: Nico Ilic/freshfocus

Vier Spiele, viermal Startformation: Christian Gomis (25) ist zu einem wichtigen Spieler beim FC Winterthur gereift. Zum Start in Lausanne (2:3) hat er kaltblütig getroffen. Nach Blick-Informationen hat er nun das Interesse von Schalke geweckt. Mehr als das: Der Traditionsklub aus der 2. Bundesliga soll sehr stark am Senegalesen interessiert sein, der vor einem Jahr noch in der Challenge League und davor in tieferen Schweizer Ligen kickte.

Schalke soll bereit sein, viel Geld in die Hand zu nehmen. Im Raum steht eine Ablöse bis zu einer Million Franken. Ist das Heimspiel am Samstag gegen den FCZ (18 Uhr) schon der letzte Auftritt von Gomis in Winterthur? In Gelsenkirchen würde er auf einen ehemaligen Winterthurer treffen: Adrian Gantenbein (24) kriegt auf Schalke nach einer schwierigen ersten Saison eine neue Chance.

