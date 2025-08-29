DE
Ablöse bis zu einer Million
Springt Winti-Stürmer zu deutschem Traditionsklub ab?

Fünf Tore in vier Spielen hat der FC Winterthur bisher erzielt. Möglich, dass das mit dem Toreschiessen in Zukunft nicht einfacher wird. Christian Gomis ist auf dem Sprung.
Publiziert: 19:55 Uhr
|
Aktualisiert: 20:01 Uhr
Anhören
1/2
Seit 2024 für Winti am Ball: Christian Gomis.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Tobias Wedermann und Simon Strimer

Vier Spiele, viermal Startformation: Christian Gomis (25) ist zu einem wichtigen Spieler beim FC Winterthur gereift. Zum Start in Lausanne (2:3) hat er kaltblütig getroffen. Nach Blick-Informationen hat er nun das Interesse von Schalke geweckt. Mehr als das: Der Traditionsklub aus der 2. Bundesliga soll sehr stark am Senegalesen interessiert sein, der vor einem Jahr noch in der Challenge League und davor in tieferen Schweizer Ligen kickte.

Schalke soll bereit sein, viel Geld in die Hand zu nehmen. Im Raum steht eine Ablöse bis zu einer Million Franken. Ist das Heimspiel am Samstag gegen den FCZ (18 Uhr) schon der letzte Auftritt von Gomis in Winterthur? In Gelsenkirchen würde er auf einen ehemaligen Winterthurer treffen: Adrian Gantenbein (24) kriegt auf Schalke nach einer schwierigen ersten Saison eine neue Chance.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
Challenge League
Challenge League
Bundesliga
Bundesliga
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
