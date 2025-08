1/7 Hiroki Ito, Harry Kane und Alphonso Davies im neuen Bayern-Dress. Foto: Bayern München

Noch knapp drei Wochen dauert es, bis der FC Bayern München in die Bundesliga-Saison startet. Noch etwas länger, bis der deutsche Rekordmeister nach dem zuletzt verpassten «Finale Dahoam» in der Champions League wieder angreifen will. Schon jetzt ist aber klar, in welchen Shirts der Klub dort auflaufen will. Denn am Samstagmorgen präsentieren die Bayern ihr neues Champions-League-Trikot.

Dieses kommt in einem ganz leichtem, schwarzen Schachbrett-Muster daher, dazu ein rot-grün gemusterter Hals- und Ärmelkragen. Interessant wird es auch bei den Logos: Adidas verzichtet auf das gewohnte Performance-Zeichen und bringt stattdessen das Trefoil zurück – sonst eher bei Lifestyle-Produkten im Einsatz.

Die Bayern selbst holen ein Wappen aus der Tiefe ihrer Vereinsgeschichte zurück: jenes Uralt-Logo, das von 1931 bis 1935 getragen wurde und bisher nur auf Retro-Shirts zu sehen war. «Sensationelles Shirt», «Mega schönes Trikot» oder «11/10, nehmt mein Geld», lautet das Urteil vieler Fans auf Instagram.

Fans fordern Goalieshirt als Heimtrikot

Der ganz grosse Hingucker scheint für viele Fans aber das neue Goalie-Trikot für die Königsklasse: komplett in Rot, weisser Kragen, ebenfalls altes Wappen. In den sozialen Medien zeigen sich viele begeistert – und fordern es gleich als neues Heimshirt. Denn jenes sorgte bei seiner Vorstellung vor einigen Wochen für reichlich Spott. «Also das ist der Grund, warum Wirtz nicht zu Bayern wechselt», war damals etwa zu lesen.

Entsprechend gefeiert wird nun das Torhütershirt. «Warum nimmt man dieses mega Trikot nicht als Heimtrikot?», fragt ein Fan. Ein anderer meint: «Das wird das meistverkaufte Torwart-Trikot aller Zeiten.»