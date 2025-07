Bayern-Goalie Neuer feiert Hochzeit mit Stars und viel Tanz

1/5 Seit November 2023 ein Paar: Manuel und Anika Neuer. Foto: IMAGO/ActionPictures

Darum gehts Manuel Neuer und Anika feiern kirchliche Hochzeit im Schloss Freudenstein

Feier unter Pseudonymen Lisa und Anton, viele Sport-Stars erwartet

Andri Bäggli Redaktion Sport

Bayern-Goalie Manuel Neuer (39) und seine Frau Anika (24) feierten bereits im November 2023 eine Blitzhochzeit und bekamen im März 2024 mit Söhnchen Lucas Nachwuchs. Damals waren nur rund 20 Personen zur standesamtlichen Hochzeit eingeladen. Die grosse Sause folgt jetzt.

Wie die deutsche Zeitung «Bild» berichtet, liess sich das Ehepaar dieses Wochenende kirchlich trauen – und das vor einer malerischen Kulisse. Die Feier stieg im Schloss Freudenstein in Bozen (It). Das Schloss ist eine beliebte Fest- und Hochzeitslocation in den Weinbergen im Südtirol und hat 10 Suiten für die Gäste.

Geheimniskrämerei

Um nicht den grossen Medienrummel auf sich zu ziehen, läuft die Hochzeit unter den Pseudonymen «Lisa» und «Anton». Wie die «Bild» erfahren hat, sind alle Zimmer von Freitag bis Sonntag reserviert, erwartet werden viele Sport-Stars wie Michael Ballack.

Denn nebst Manuel, Stargoalie bei Bayern München, ist auch Anika Neuer in der Sportwelt unterwegs. Die Handballerin spielt für den ESV 1927 Regensburg, hat nach der Geburt ihres Sohnes aber eine Pause eingelegt.

Pre-Party vor der Trauung

Am Freitagabend gab es dann die ersten Feierlichkeiten. Am Polterabend wurde getanzt, gesungen und gefeiert – allerdings nur bis 23 Uhr, denn die grosse Sause stand erst nach der Trauung am Samstag an. In einem Video sieht man Anika Neuer in einem cremefarbenen Kleid und ihren Gatten im dazu passenden Anzug. Das Motto der Party ist schlicht, aber elegant. Der Dresscode für die Gäste: schwarz und weiss.

Am Tag der Trauung trug dann auch das Ehepaar diese Farben. Der Fussballer kleidete sich in einem klassischen Anzug. Die Handballerin trug zur Trauung ein trägerloses, bodenlanges, weisses Brautkleid. Für das leibliche Wohl der rund 150 Gäste war Sternekoch Oskar Geier besorgt. Die Party dauerte dann trotz zwischenzeitlicher Regenschauer bis spät in die Nacht.

Ob es für die Neuers in die Flitterwochen geht, ist nicht bekannt. Zeit dafür wäre aber eigentlich, denn die neue Bundesliga-Saison beginnt erst in rund einem Monat am 22. August. Für die Bayern beginnt die Vorbereitung am Montag, 28. Juli.