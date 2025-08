Grayson Dettoni geht zu den Bayern zurück. Das gibt GC in einer Mitteilung bekannt.

1/2 Verteidiger Grayson Dettoni verlässt GC. Foto: freshfocus

Grayson Dettoni (20) verlässt GC per sofort. Der Innenverteidiger kam im Januar auf Leihbasis aus der Bayern-Akademie und kehrt nun zu seinem Stammklub nach München zurück. Ursprünglich wäre das Nachwuchstalent der Bayern für ein Jahr bis Dezember ausgeliehen gewesen. Wie die Zürcher am Freitagnachmittag in einer Mitteilung schreiben, sei es eine gemeinsame Entscheidung der beiden Klubs, die Leihe vorzeitig zu beenden.

Bei GC kam der US-Amerikaner vergangene Saison zu sechs Einsätzen in der U21 der Hoppers. Beim Saisonauftakt der Zürcher gegen Luzern am letzten Wochenende stand der 20-Jährige zwar im Kader, kam jedoch zu keinem Einsatz – wie in drei weiteren Spielen der abgelaufenen Saison.