Streit nach Bundesliga-Spiel eskalierte
BVB-Anhänger kommt ums Leben – Mordkommission ermittelt

Ein Dortmund-Anhänger ist nach einer Auseinandersetzung mit einem Fan des FC St. Pauli ums Leben gekommen. Die Ermittlungen der Mordkommission laufen.
Publiziert: vor 55 Minuten
Im Nachgang des Bundesligaspiels zwischen St. Pauli und Dortmund ist es zu einem tragischen Unfall gekommen.
Foto: Borussia Dortmund via Getty Images

Darum gehts

  • BVB-Fan stirbt nach Bundesligaspiel zwischen St. Pauli und Dortmund
  • Mutmasslich alkoholisierter Fan belästigte Personengruppe und wurde weggestossen
  • 22-jähriger Hamburger festgenommen und wieder freigelassen, Mordkommission ermittelt
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian Sigrist

Am Samstag ist es nach der Bundesligapartie zwischen St. Pauli und Dortmund (3:3) zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 39-jähriger BVB-Fan ist vor dem Millerntor-Stadion in Hamburg so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat sich der Vorfall gegen 23.20 Uhr – rund drei Stunden nach Spielende – ereignet. Das mutmasslich alkoholisierte Opfer soll mehrfach belästigend auf eine Personengruppe zugegangen sein. Ein 22-jähriger Hamburger habe ihn daraufhin weggestossen. Der 39-Jährige soll deswegen gestürzt, mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen sein und umgehend das Bewusstsein verloren haben.

Unbeteiligte leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Unter Notarztbegleitung wurde der Mann ins Spital gefahren, wo er am Sonntagnachmittag seinen schweren Kopfverletzungen erlag.

Ermittlungen laufen

Als die Polizei am Tatort eingetroffen ist, hatte die beteiligte Personengruppe den Tatort bereits verlassen. Noch in der Nacht konnten die Einsatzkräfte den 22-Jährigen ausfindig machen und festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er aber wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Mittlerweile hat die Mordkommission den Fall übernommen – die Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich zu melden.

