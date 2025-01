Remis wird zu Forfait-Sieg für Bochum Union Berlin verliert Spiel nachträglich und taumelt in den Abstiegskampf

Der Bundesliga-Tabellenletzte VfL Bochum hat plötzlich zwei Siege in Serie aufzuweisen – die beiden einzigen der Saison. Das Spiel gegen Union Berlin, in dem Bochum-Goalie Patrick Drewes mit einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde, wird für den VfL gewertet.