1/5 Vor einem Abstoss passiert es: Goalie Drewes wird empfindlich am Kopf getroffen. Foto: imago/Jan Huebner

Auf einen Blick Bochum-Goalie von Feuerzeug getroffen, Spiel unter Protest beendet

Stürmer Hofmann musste ins Tor, Bochum spielte unter Protest

Feuerzeug-Werfer gefasst, gibts sogar einen Forfaitsieg? Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die positive Nachricht vorneweg: Bochum-Goalie Patrick Drewes (31) konnte das Spital wieder verlassen, wie der Klub am Sonntagmorgen bekannt gibt. Drewes klagte über Unwohlsein, Übelkeit und Kopfschmerzen, nachdem er vor einem Abstoss von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde. Das Geschoss im Stadion An der Alten Försterei kam aus der Union-Kurve.

Drewes fasste sich an den Kopf und sackte auf den Rasen. Er musste behandelt werden und konnte nicht mehr weiterspielen. Gemäss Bochum-Trainer Hecking war sein Goalie in der Kabine auch benommen. Das Spiel war beim Stand von 1:1 kurz vor dem Ende – und dann vor dem Abbruch. Der Schiedsrichter schickte die Teams für 28 Minuten in die Kabinen. Dann gings weiter – unter speziellen Umständen.

Den Werfer der Polizei übergeben

Weil Bochum nicht mehr wechseln durfte, musste Stürmer Hofmann ins Tor. Aufgrund einer frühen Roten Karte war das Schlusslicht bereits dezimiert. Die restlichen Minuten spielten die Teams den Ball nur noch hin und her. Das Spiel ging mit einem Nichtangriffspakt zu Ende, Bochum spielte unter Protest.

Der Skandal wird Folgen haben. Geschäftsführer bei Bochum ist der Schweizer Ilja Kaenzig (51, ex YB). Er kündigt an: «Aus unserer Sicht hätte der Schiedsrichter das Spiel abbrechen müssen. Das ist nicht geschehen. Wir haben mitgeteilt, dass wir das Spiel unter Protest zu Ende bringen werden. Am Montag werden wir Einspruch einlegen.» Ein Einspruch gegen die Spielwertung von 1:1. Gibts also einen Forfaitsieg für Bochum? Möglich.

Eine harte Strafe wird es auch für den Chaoten aus der Union-Kurve geben. Denn das Heimteam aus Berlin teilt mit, dass der Feuerzeugwerfer gefasst und der Polizei übergeben worden sei.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos