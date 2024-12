1/6 Basel-Goalie Marwin Hitz ist mit dem Rasen im Joggeli gar nicht zufrieden. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Auf einen Blick Nach dem 0:1 gegen GC kritisiert Goalie Hitz den Rasen scharf

Der neue Rasen ist erst ein halbes Jahr alt, macht aber ständig Probleme

Neuer Rasen nach ESC und Frauen-EM geplant. Kanton Basel-Stadt finanziert

Florian Raz Reporter Fussball

Da ist einer aber gar nicht zufrieden. «Eine riesige Katastrophe», sagt Marwin Hitz nach der 0:1-Niederlage des FC Basel gegen die Grasshoppers. Aber der Basler Goalie meint nicht den Auftritt seiner Mitspieler gegen den Abstiegskandidaten aus Zürich. Gut, den fand Hitz auch nicht überragend. So richtig aber ärgert er sich über die Spielunterlage im St.-Jakob-Park.

«Es war extrem schwierig, auf diesem Platz Fussball zu spielen», erklärt Hitz auf Blue. Und stellt eine Grundsatzfrage: «Man hat im Sommer Geld da rein investiert. Ich weiss nicht, wo das hingeflossen ist.»

Japankäfer und schwieriger Transport

Tatsächlich hat Basel derzeit ein Gras-Problem. Auf den Trainingsfeldern in der Brüglinger Ebene vor dem Stadion haben sich die Larven des Japankäfers durch die Rasenwurzeln gefressen. Die Frauen des FCB trugen deswegen ihre Heimspiele auf ständig wechselnden Plätzen aus.

Und drinnen im Stadion ist zwar erst im Juli ein neuer Rasen verlegt worden. Aber der hat in Basel noch mehr Schwierigkeiten sich im Joggeli einzuleben als Benjamin Kololli.

Bereits im ersten Spiel im Juli fiel der Rasen mit überraschend vielen braunen Flecken auf – einige Rollen haben während des Transports aus den Niederlanden gelitten. In den folgenden Wochen und Monaten hatte er enorme Mühe, Wurzeln zu schlagen. Immer wieder grätschen Spieler fast meterlange Löcher ins Grün.

Und jetzt, im Dezember, also dieses Bild: tiefe, braune Furchen. Fast so, als stehe unmittelbar die Aussaat des Winterweizens bevor. Deswegen das vernichtende Urteil von Hitz.

Eine neue Lichtanlage simuliert einen sanften Sonnenaufgang

Dabei haben sich die Verantwortlichen solche Mühe gegeben. Der Untergrund zwischen Tiefgarage und Rasen wurde extra erneuert. Dazu hat der Greenkeeper im Herbst eine topmoderne Beleuchtungsanlage erhalten.

Die LED-Leuchten sollen den natürlichen Gang der Sonne imitieren. Mit sanftem Sonnenaufgang um fünf Uhr in der Früh und letzten, flachen Strahlen um 21 Uhr. So viel Liebe für den Rasen. Doch der weigert sich standhaft, in Basel anzuwachsen.

Bleibt die Hoffnung auf einen neuen Rasen. Und der kommt bestimmt. Dank Nemos Eurovision Song Contest. Wenn Basel im Sommer den ESC beherbergt, findet im St.-Jakob-Park ein Public Viewing statt. Das dürfte der jetzigen Grasfläche den Rest geben.

Und weil gleich danach die EM der Frauen in Basel beginnt, bekommt das Joggeli einen nigelnagelneuen Rasen für rund 250'000 Franken. Bezahlt vom Kanton Basel-Stadt aus dessen ESC-Budget.

Ob Marwin Hitz das frische Grün selbst erleben wird? Die Vorzeichen stehen gut. Der FCB und sein Goalie stehen kurz vor einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags.