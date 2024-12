90. Minute (+8)

Fazit:

Der 1. FC Union Berlin und der VfL Bochum trennen sich mit 1:1. Bereits in der 12. Minute flog Koji Miyoshi nach einem Foulspiel vom Platz. Dennoch gelang den Gästen durch Ibrahima Sissoko (23.) der Führungstreffer. Benedict Hollerbach (33.) brachte die Gastgeber aber zurück ins Spiel. Kurz nach dem Seitenwechsel zeigte Schiedsrichter Martin Petersen auf den Punkt, aber nach Hinweis des VAR nahm er die Entscheidung für den Union-Elfmeter wieder zurück. Im zweiten Durchgang waren die Hausherren näher an der Führung, wenn auch der VfL immer mal wieder offensive Akzente setzen konnte. Schliesslich kam es in der Nachspielzeit zu einem unrühmlichen Ende der Partie. VfL-Torwart Patrick Drewes wurde von einem Feuerzeug getroffen, woraufhin die Begegnung mehr als eine halbe Stunde unterbrochen war. Schliesslich kamen die Teams für den Rest der Nachspielzeit zurück auf den Rasen, doch liessen die Partie mit einem Nichtangriffspakt zu Ende gehen. Der Ball lief bis zum Abpfiff nur noch durch die Reihen der beiden Teams.