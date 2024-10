Nach Palhinhas geht auch Kims Ehe in die Brüche

Min-Jae Kim und seine Frau Ahn haben sich scheiden lassen. Foto: Instagram @ahn.jm.j 1/6

Kurz zusammengefasst João Palhinha und Min-Jae Kim trennen sich von ihren Frauen

Kim und seine Ex-Frau haben eine dreijährige Tochter

Kim und seine Ex-Frau haben eine dreijährige Tochter

Keine öffentlichen Auftritte oder gemeinsame Fotos des Paares in München

Carlo Steiner Praktikant Sport

Wer an schlechte Omen glaubt, sollte auf keinen Fall für 50 Millionen Euro zum FC Bayern München wechseln. Dies könnte nämlich zu Eheproblemen führen, wie zwei aktuelle Beispiele zeigen.

Kürzlich machte das Liebes-Aus zwischen João Palhinha (29) und seiner schwangeren Ehefrau die Runde. Der Portugiese wechselte im Sommer für 50 Millionen Euro von Fulham nach München. Nun wurde bekannt, dass sich mit Min-Jae Kim (27) ein weiterer Bayern-Star von seiner Frau getrennt hat. Der Südkoreaner wechselte schon ein Jahr vor seinem portugiesischen Mannschaftskollegen für die gleiche Summe aus Neapel zum FCB. Der Innenverteidiger und seine Ex Ahn sind sogar schon geschieden, wie das Management des Nationalspielers in einer Medienmitteilung erklärt.

«Nach sorgfältiger Diskussion hat Min-Jae Kim beschlossen, seine Ehe zu beenden. Er hat den Scheidungsprozess durch eine gütliche Einigung abgeschlossen», heisst es dort erstaunlich nüchtern. Es soll «aufgrund unterschiedlicher Persönlichkeiten» zur Trennung gekommen sein.

Gemeinsame Tochter an oberster Stelle

Die beiden hatten sich im Mai 2020 das Jawort gegeben, bald darauf kam ihre gemeinsame Tochter Joo-Ah (3) auf die Welt, deren Wohlergehen laut Kim oberste Priorität geniesst. «Ich werde mein Bestes tun, um mein Kind grosszuziehen», verspricht er.

Kurios: Zum Schluss der Mitteilung entschuldigt sich das Management sogar bei den Fans seines Mandanten. «Wir möchten uns dafür entschuldigen, dass wir mit schlechten Nachrichten Besorgnis erregen bei denen, die Min-Jae Kim lieben und unterstützen.»

Da das Paar in München zusammen sowieso nie öffentlich aufgetreten war, fiel die Trennung zunächst gar nicht auf. In den Medien kursierten keine Gerüchte über eine allfällige Trennung. Aufmerksamen Fans könnte jedoch aufgefallen sein, dass das einstige Paar zuletzt keine gemeinsamen Fotos mehr in den sozialen Medien teilte.

