Kurz zusammengefasst Palhinha hat sich wohl von seiner Frau Patrícia Palhares getrennt

Palhares ist mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger

Dem 50-Millionen-Euro-Mann läuft es auch bei Bayern nicht rund Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Carlo Steiner Praktikant Sport

João Palhinha (29) erlebte schon bessere Zeiten. Seit seinem Wechsel von Fulham zu Bayern München muss der portugiesische Nationalspieler im Mittelfeld hinter Joshua Kimmich (29) und Aleksandar Pavlovic (20) anstehen – sicher nicht das, was sich der 50-Millionen-Euro-Mann gewünscht hat.

Nun machen Gerüchte die Runde, wonach beim 29-Jährigen auch privat einiges schiefläuft. Die portugiesischen Medien sind sich sicher: Der Fussballer hat sich von seiner Frau Patrícia Palhares (27) getrennt – und das, obwohl sie erst vor einer Woche die Schwangerschaft mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind öffentlich gemacht hat. Der Scheidungsprozess soll bereits im Gange sein.

Auf Instagram entfolgt

Dafür, dass sich die Zeitungen in seiner Heimat nicht täuschen, gibt es so einige Anzeichen: Die Sängerin hat auf ihrem Instagram-Account alle gemeinsamen Fotos gelöscht und Schwangerschaftsfotos ohne den Vater veröffentlicht. Dem Profil ihres Ehemanns ist sie auf dem sozialen Netzwerk entfolgt, obwohl sie insgesamt über 1300 Seiten folgt. Palhinha hat zwar noch Pärchenfotos auf seinem Profil, auf den jüngst veröffentlichen Schnappschüssen vom Oktoberfest und vom Ausflug am Tegernsee mit seiner Mutter trägt er aber keinen Ehering mehr.

João Palhinha und Patrícia Palhares sollen sich getrennt haben. Foto: Instagram 1/5

Über die Gründe für die Trennung wird natürlich wild spekuliert. Erst war von Seitensprüngen des Fussball-Stars die Rede, der seit seinem Wechsel nach München getrennt von der Familie gelebt hat. Dies entspreche aber nicht der Wahrheit, wie die «Bild» und der portugiesische Sender CMTV berichten.

Die beiden lernten sich 2019 während Palhinhas Zeit bei Braga kennen und sind seit 2021 verheiratet. Ihr Sohn João Maria ist ein Jahr alt.