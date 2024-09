SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Schweizer Frauen-Nationalteam kennt die Testspiel-Gegner des Oktober-Camps. Es sind zwei hochkarätige Nationalteams. Am Freitag, 25. Oktober, spielt das Team von Nationaltrainerin Pia Sundhage in Zürich erstmals gegen Australien. Nach der Begegnung mit dem WM-Vierten des letzten Jahres folgt am Dienstag, 29. Oktober, in Genf das Duell mit Frankreich.

Im November und Dezember werden die beiden letzten Länderspiele des Jahres ausgetragen. Der Gegner am Freitag, 29. November, ist noch nicht bekannt, am Dienstag, 3. Dezember, trifft die Schweiz in Sheffield auf Europameister England.

Trainerin Pia Sundhage kennt die nächsten Testspiel-Gegner des Frauen-Nationalteams. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

