Augsburg nimmt Bayern-Star Kane auf die Schippe

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Dieses Sprichtwort bestätigt sich nach der ersten Bundesliga-Niederlage der Bayern in dieser Saison gegen Augsburg.

Der FC Augsburg feiert einen grossen Derbysieg in der Bundesliga. Am 19. Spieltag führen die Fuggerstädter dem grossen Lokalrivalen Bayern München die erste Meisterschaftsniederlage der Saison zu.

Kein Wunder ist die Freude und Euphorie danach gross. Der letzte Augsburger Sieg in München ist bereits über zehn Jahre her, geht auf den Mai 2015 zurück. Da kann man auch mal gegen den souveränen Bundesliga-Leader und seinen Startstürmer sticheln – findet zumindest der internationale X-Account der Augsburger.

Hochoffiziell setzt dieser einen Post ab, in dem er Harry Kane auf die Schippe nimmt. In einem fiktiven Chat-Verlauf wird gefragt: «Wann kommst du?» Als Antwort folgt ein Bild von Harry Kane. «Was zum Teufel bedeutet das?» – «Es bedeutet, dass ich nicht auftauche.»

Auch Leverkusen erlaubt sich Spässchen

Eine kleine Spitze in Richtung des Engländers, dass er von der Augsburger Defensive abgestellt worden ist. In einem späteren Post würdigen die Social-Media-Verantwortlichen des FCA Kanes überragende Saison aber auch noch. «Spass beiseite, Hut ab vor Kane! Er spielt eine unglaubliche Saison», schreiben sie und stellen eine Grafik dazu, die zeigt, dass Kane mit 21 Bundesliga-Toren nur eines weniger erzielt hat als das ganze Augsburger Team zusammen.

Neben dem FCA erlaubt sich auch Leverkusen ein Spässchen in Richtung der Münchner. «Liste der ungeschlagenen Bundesliga-Meister: 1. Bayer Leverkusen. Ende der Liste», freuen sie sich in einem X-Post, dass ihr Bundesliga-Rekord exklusiv bei ihnen bleibt.

