Arsenal und Barça interessiert
Atlético verpasst seinem Starstürmer ein Mega-Preisschild

Arsenal und Barcelona haben ihre Fühler nach Julian Alvarez ausgestreckt. Doch Atlético versucht mit einem Mega-Preisschild die beiden Top-Klubs abzuschrecken.
Publiziert: 10:00 Uhr
Julian Alvarez gehört zu den begehrtesten Stürmern der Welt.
Julian Alvarez (25) spielt seine zweite Saison bei Atlético Madrid und wusste in den bisher eineinhalb Jahren sehr zu überzeugen. In 85 Pflichtspielen erzielte der Argentinier 40 Tore und bereitete 13 vor. Leistungen, die das Interesse zweier Top-Klubs auf sich ziehen.

Dem türkischen Transferexperten Ekrem Konur zufolge haben der FC Arsenal und der FC Barcelona den früheren ManCity-Knipser auf dem Zettel. Die Katalanen hätten auch bereits Kontakt zum Alvarez-Lager aufgenommen.

Bei den Blaugrana soll er der Nachfolger von Robert Lewandowski (37) werden, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Spanischen Berichten zufolge steht beim Polen ein Abschied bevor. Die Gunners sehen Alvarez derweil als zentraler Baustein, um langfristig um die Titel in der Premier League und in der Champions League spielen zu können.

Jetzt kommt das grosse Aber: Alvarez besitzt bei den Rojiblancos einen Vertrag bis 2030 und soll nun ein Preisschild von 150 Millionen Euro umgehängt bekommen haben. Ob das die beiden Giganten abschreckt?

