Atlético verpasst seinem Starstürmer ein Mega-Preisschild

Arsenal und Barcelona haben ihre Fühler nach Julian Alvarez ausgestreckt. Doch Atlético versucht mit einem Mega-Preisschild die beiden Top-Klubs abzuschrecken.

Julian Alvarez (25) spielt seine zweite Saison bei Atlético Madrid und wusste in den bisher eineinhalb Jahren sehr zu überzeugen. In 85 Pflichtspielen erzielte der Argentinier 40 Tore und bereitete 13 vor. Leistungen, die das Interesse zweier Top-Klubs auf sich ziehen.

Dem türkischen Transferexperten Ekrem Konur zufolge haben der FC Arsenal und der FC Barcelona den früheren ManCity-Knipser auf dem Zettel. Die Katalanen hätten auch bereits Kontakt zum Alvarez-Lager aufgenommen.

Bei den Blaugrana soll er der Nachfolger von Robert Lewandowski (37) werden, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Spanischen Berichten zufolge steht beim Polen ein Abschied bevor. Die Gunners sehen Alvarez derweil als zentraler Baustein, um langfristig um die Titel in der Premier League und in der Champions League spielen zu können.

Jetzt kommt das grosse Aber: Alvarez besitzt bei den Rojiblancos einen Vertrag bis 2030 und soll nun ein Preisschild von 150 Millionen Euro umgehängt bekommen haben. Ob das die beiden Giganten abschreckt?

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen