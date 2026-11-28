Darum gehts
- Am Samstag treffen Mauro Lustrinelli und Union Berlin auf Urs Fischer und Mainz
- Beide Schweizer Trainer stecken mit ihren Teams in einer Krise
- Das Duell verkommt so zum Schicksalsspiel
Als Thuner Meistertrainer hat Mauro Lustrinelli (50) den Wechsel in die deutsche Bundesliga gewagt. Bei Union Berlin wollte er an die Erfolge aus der Super League anknüpfen. Nach zehn Runden ist die Realität eine andere. Nur ein Sieg steht zu Buche, seit fünf Spielen wartet man auf einen Dreier. Die Köpenicker haben die zweitschwächste Offensive (acht Tore) und die schlechteste Defensive (26 Gegentore) der Liga, liegen nur auf Abstiegsplatz 17. Und Lustrinelli ist angezählt.
Ans Aufgeben denkt er nicht. «Ich gehe weiter in diese Challenge mit vollem Vertrauen», sagt er. «Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Ketchup-Effekt finden.» Wichtig ist für ihn, dass seine Energie ins Team fliesst.
Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert Union bei Mainz. Für Lustrinelli ein besonderes Spiel, trifft er doch auf seinen ehemaligen Chef Urs Fischer (60). 2012/13 war Lustrinelli bei Thun kurz Fischers Assistent. «Natürlich ist es speziell zwischen uns», sagt er im Hinblick auf das Aufeinandertreffen. «Ich habe Urs eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Es ist toll, ihn zu treffen.»
«War schon angenehmer zu arbeiten»
Weniger toll ist, dass das Duell der Schweizer Trainer ein Krisengipfel ist. Denn auch bei Fischer und seinen Mainzern läufts nicht rund. Die letzten vier Ligaspiele gingen ebenso verloren wie das Pokal-Duell mit dem zweitklassigen Bochum (0:2). Und nun empfängt das heimschwächste Team das Schlusslicht der Auswärtstabelle. Und auf beiden Seiten gilt: Verlieren verboten!
Ob Fischer ausgerechnet gegen seinen einstigen Weggefährten den Rank findet? «Natürlich war es schon angenehmer zu arbeiten», sagt er auf der Pressekonferenz. «Ich weiss, wie das Geschäft läuft, mir passt die Situation auch überhaupt nicht.» Aktuell liegt Mainz auf Platz 13. Mit einem Sieg soll der Sinkflug gestoppt werden. Fischer erwartet ein enges und hart umkämpftes Spiel. «Es wird um jeden Zentimeter, jedes Duell, jeden zweiten Ball gehen.»
Wer beim anderen Team an der Seitenlinie steht, spielt dabei keine Rolle. Das sieht auch Lustrinelli so: «Es gilt, eine tolle Leistung zu zeigen – egal, wer auf oder neben dem Platz steht.» Nur könnte ausgerechnet Fischer sein Schicksal bei Union besiegeln und dafür sorgen, dass Lustrinellis Zeit in Berlin schneller vorbei ist als gedacht.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
10
10
24
2
Bayern München
10
20
22
3
SC Freiburg
10
11
22
4
RB Leipzig
10
18
21
5
Bayer Leverkusen
10
7
19
6
Werder Bremen
11
6
19
7
Eintracht Frankfurt
10
-4
15
8
VfB Stuttgart
10
0
13
9
SV 07 Elversberg
10
-2
13
10
FC Augsburg
10
2
12
11
TSG Hoffenheim
10
-2
12
12
Hamburger SV
10
-14
12
13
FSV Mainz
10
-3
10
14
1. FC Köln
10
-4
10
15
SC Paderborn 07
10
-7
10
16
Schalke 04
10
-6
7
17
Union Berlin
10
-18
7
18
Borussia Mönchengladbach
11
-14
5