Schweizer Duell in der Bundesliga. Doch die beiden Trainer Mauro Lustrinelli und Urs Fischer sind in der Krise. Jede weitere Niederlage könnte für sie Konsequenzen haben.

Darum gehts Am Samstag treffen Mauro Lustrinelli und Union Berlin auf Urs Fischer und Mainz

Beide Schweizer Trainer stecken mit ihren Teams in einer Krise

Das Duell verkommt so zum Schicksalsspiel

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Als Thuner Meistertrainer hat Mauro Lustrinelli (50) den Wechsel in die deutsche Bundesliga gewagt. Bei Union Berlin wollte er an die Erfolge aus der Super League anknüpfen. Nach zehn Runden ist die Realität eine andere. Nur ein Sieg steht zu Buche, seit fünf Spielen wartet man auf einen Dreier. Die Köpenicker haben die zweitschwächste Offensive (acht Tore) und die schlechteste Defensive (26 Gegentore) der Liga, liegen nur auf Abstiegsplatz 17. Und Lustrinelli ist angezählt.

Ans Aufgeben denkt er nicht. «Ich gehe weiter in diese Challenge mit vollem Vertrauen», sagt er. «Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Ketchup-Effekt finden.» Wichtig ist für ihn, dass seine Energie ins Team fliesst.

Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert Union bei Mainz. Für Lustrinelli ein besonderes Spiel, trifft er doch auf seinen ehemaligen Chef Urs Fischer (60). 2012/13 war Lustrinelli bei Thun kurz Fischers Assistent. «Natürlich ist es speziell zwischen uns», sagt er im Hinblick auf das Aufeinandertreffen. «Ich habe Urs eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Es ist toll, ihn zu treffen.»

«War schon angenehmer zu arbeiten»

Weniger toll ist, dass das Duell der Schweizer Trainer ein Krisengipfel ist. Denn auch bei Fischer und seinen Mainzern läufts nicht rund. Die letzten vier Ligaspiele gingen ebenso verloren wie das Pokal-Duell mit dem zweitklassigen Bochum (0:2). Und nun empfängt das heimschwächste Team das Schlusslicht der Auswärtstabelle. Und auf beiden Seiten gilt: Verlieren verboten!

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Ob Fischer ausgerechnet gegen seinen einstigen Weggefährten den Rank findet? «Natürlich war es schon angenehmer zu arbeiten», sagt er auf der Pressekonferenz. «Ich weiss, wie das Geschäft läuft, mir passt die Situation auch überhaupt nicht.» Aktuell liegt Mainz auf Platz 13. Mit einem Sieg soll der Sinkflug gestoppt werden. Fischer erwartet ein enges und hart umkämpftes Spiel. «Es wird um jeden Zentimeter, jedes Duell, jeden zweiten Ball gehen.»

Wer beim anderen Team an der Seitenlinie steht, spielt dabei keine Rolle. Das sieht auch Lustrinelli so: «Es gilt, eine tolle Leistung zu zeigen – egal, wer auf oder neben dem Platz steht.» Nur könnte ausgerechnet Fischer sein Schicksal bei Union besiegeln und dafür sorgen, dass Lustrinellis Zeit in Berlin schneller vorbei ist als gedacht.