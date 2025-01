Die Bayern stehen im neuen Jahr auch neben dem Platz vor Wochen der Wahrheit. Hinter der Zukunft einiger Stars stehen Fragezeichen. Was passiert mit Musiala, Kimmich, Davies und Co?

Wochen der Wahrheit am Bayern-Verhandlungstisch

1/6 Auf die Bayern-Bosse um Sport-Vorstand Max Eberl warten strenge Wochen am Verhandlungstisch. Foto: imago/Eibner

Auf einen Blick FC Bayern kämpft um Vertragsverlängerungen wichtiger Spieler wie Kimmich, Musiala und Davies

Musiala fordert Ausstiegsklausel, Bayern erwägt Ausnahme bezüglich Vereins-Tabu

Carlo Steiner Redaktor Sport

Neben der Rückeroberung der deutschen Meisterschaft kämpft der FC Bayern in diesem Frühjahr auch um die Verträge wichtiger Spieler. Die Arbeitspapiere von Joshua Kimmich (29) und Alphonso Davies (24), die am Saisonende auslaufen, will der Rekordmeister gerne verlängern. Jamal Musiala (21) soll unbedingt langfristig gebunden werden.

Bezüglich Musiala liegt der Knackpunkt wohl bei der Vertragslaufzeit. Laut «Sport Bild» streben die Bayern einen Fünfjahresvertrag bis 2030 an, was dem Spieler womöglich zu lang ist. Aus diesem Grund sollen die Forderungen der Musiala-Seite eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 175 Millionen Euro beinhalten.

An der Säbener Strasse sind solche Klauseln eigentlich Tabu – der Verein will die Zügel bei Transfers in den eigenen Händen halten. Im Fall des Offensiv-Juwels könnten die Münchner nun aber eine Ausnahme machen. Geht der FCB für seine wertvollste Personalie ins Risiko?

Ratschlag von Lothar Matthäus

In der Causa Kimmich sind laut «Bild» die sportliche Perspektive und die Wertschätzung von zentraler Bedeutung. Der Mittelfeldspieler fühlte sich vom Verein oftmals nicht genügend unterstützt. «Für mich ist das eine sehr wichtige Entscheidung, es sollte wohlüberlegt sein», äusserte er sich im November an einer Pressekonferenz. «Natürlich spielt da die Vergangenheit eine Rolle», sagte er weiter und sprach dabei die Situation im Sommer an. Damals habe es geheissen: «Wann ist der Kimmich endlich weg?»

Keeper mit Krankenwagen abtransportiert Notarzt-Einsatz beim FC Bayern München. Wie «Bild» berichtet, musste Ersatztorhüter Daniel Peretz (24) mit dem Krankenwagen vom Trainingsgelände gebracht werden. Er hat sich während des Trainings eine Nierenquetschung zugezogen. Der Klub bestätigte dies am Mittwochabend in einer offiziellen Mitteilung. Weitere medizinische Untersuchungen sind für Donnerstag geplant. Peretz hatte zuletzt den verletzten Manuel Neuer (38) vertreten, der seit Anfang Dezember mit einer Rippenverletzung fehlt. Auch der dritte Torhüter, Sven Ulreich (36), fehlte überraschend beim Training. Die Hoffnung der Bayern: Neuer steht offenbar vor dem Comeback. Er trainierte am Mittwoch wieder mit dem Team mit. Das deutet darauf hin, dass Neuer am Samstag in Gladbach sein Comeback feiern wird.

Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus (63) hat eine Idee, wie der Klub Kimmich den Verbleib zusätzlich schmackhaft machen könnte. «Die Verantwortlichen sollten sich Gedanken machen, ob sie Kimmich vorzeitig zum Kapitän befördern», meint der Sky-Experte. In der DFB-Elf hat Kimmich die Captain-Binde nach Manuel Neuers (38) Rücktritt bereits übernommen – im Klub muss er, Stand jetzt, bis zu dessen Karriere-Ende warten. Der Goalie wird voraussichtlich noch mindestens ein weiteres Jahr an Bord bleiben. Sport-Vorstand Max Eberl (51) stellte Kimmich das Amt bereits in Aussicht – aber halt nicht ab nächster Saison. «Wir wollen mit ihm verlängern. Wir sagen, er soll der Kapitän werden, wenn Manuel irgendwann nicht mehr auf dem Platz steht», erklärte er im November.

Musiala-Kumpel Davies könnte helfen

Auch mit Alphonso Davies sind die Gespräche im Gange – und stehen nach Informationen der «Bild» vor dem Durchbruch. Eine Unterschrift des Linksverteidigers, der von Real Madrid und Manchester United umworben wird, könnte derweil positive Begleiteffekte auf den anderen Baustellen bringen. Davies ist ein guter Freund von Musiala und seine Verlängerung wäre ein starkes Zeichen für die von Kimmich gewünschte Qualität. Der Musiala-Kumpel-Effekt gilt auch für Leroy Sané (28), dessen Vertrag ebenfalls ausläuft. Nur sind sich die Bosse bezüglich Sané, der gerne bleiben will und dafür sogar auf Gehalt verzichten würde, noch unsicher.

Eine verzwickte Situation. Auf die Bayern warten Wochen der Wahrheit am Verhandlungstisch.