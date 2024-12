Stars wie Mo Salah (l.) und Virgil van Dijk (r.) haben auslaufende Verträge. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

Mohamed Salah (32)

Der Ägypter spielt bei Liverpool bislang die Saison seines Lebens. Scheinbar unaufhaltsam stürmen die Reds in Richtung 20. Meisterschaft, die sie – zusammen mit Manchester United – zum Rekordmeister machen würde. Für welchen Verein Salah in der kommenden Spielzeit auflaufen wird, ist derzeit aber noch offen. Zuletzt stand eine Vertragsverlängerung wieder als wahrscheinlichste Option im Raum. Nach dem 5:0-Sieg gegen West Ham zum Jahresende darauf angesprochen, bremste der Superstar jedoch wieder: «Wir sind weit davon entfernt.» Früher in der Saison deutete Salah bereits seinen Abschied nach acht Jahren an der Anfield Road an: «Dies ist mein letztes Jahr im Verein.»

Als mögliche Destination wird immer wieder Saudi-Arabien ins Spiel gebracht. Ein Abgang noch in diesem Winter scheint ausgeschlossen, da der Spieler immer wieder betonte, unbedient seinen zweiten Premier-League-Titel holen zu wollen.

Foto: AFP

Trent Alexander-Arnold (26)

Weiter fortgeschritten als bei Salah sind die Transferpläne bei Liverpools Star-Verteidiger. Alexander-Arnold, der seit seinem sechsten Lebensjahr im Verein spielt, habe bereits seinen Wechselwunsch eingereicht, wie die spanische «Marca» berichtete. Schon bald soll er bei Real Madrid unterschreiben. Ab dem 1. Januar darf er das. Zuletzt wurden aber auch gegenteilige Berichte öffentlich. Das lokale «Liverpool Echo» meldete, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. Ein Januar-Wechsel sei derweil ausgeschlossen.

Foto: keystone-sda.ch

Virgil van Dijk (33)

Obwohl auch sein Vertrag ausläuft, stehen die Zeichen bei Virgil van Dijk (33) auf Verbleib in Liverpool. Zwar soll der Holländer laut englischen Medienberichten zuletzt ein Angebot abgelehnt haben, weil er mit dem Salär nicht zufrieden war, doch er betonte jüngst seine Verbundenheit mit den Reds: «Ich liebe den Klub, der Klub liebt mich. Ich liebe die Fans, die Fans lieben mich. Meiner Meinung nach kann ich noch mindestens drei, vier Jahre auf höchstem Niveau spielen.»

Foto: AFP

Cristiano Ronaldo (39)

Laut der spanischen «Marca», die sich auf «Quellen aus dem Umfeld des Spielers» beruft, ist der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner bereit für eine neue Herausforderung im neuen Jahr. Seine Fussballschuhe wolle der ehrgeizige Portugiese noch nicht an den Nagel hängen. Er wolle jedoch unbedingt auch in Saudi-Arabien Meister werden, was gegen einen Abgang im Sommer spricht. Denn Ronaldos Al-Nassr ist nach einem guten Drittel der Saison nur Vierter, elf Punkte hinter Leader Al-Ittihad. Eine Möglichkeit, seinen Saudi-Titeltraum trotz Wechsel wahr zu machen, wäre ein Transfer zum Ligakonkurrenten Al-Hilal, der kürzlich ins Spiel gebracht wurde.

Foto: AFP

Alphonso Davies (24)

Bayern München möchte mit dem Aussenverteidiger verlängern, Klub und Spieler konnten sich in Gesprächen bisher aber nicht einigen. Immer wieder wird Davies mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Aus aktuellem Anlass haben die Wechselgerüchte wieder Hochkonjunktur: Der Kanadier wurde mit Real-Star Jude Bellingham (21) beim Feiern in einem Nachtclub in Dubai gesichtet.

Parallel dazu soll sich Davies' Berater auch in England nach Klubs umsehen. Arsenal, Manchester United und Liverpool werden genannt. Um den blitzschnellen Kanadier wird im Frühjahr weiter gefeilscht werden.

Foto: keystone-sda.ch

Joshua Kimmich (29)

Auch mit dem Mittelfeldspieler befindet sich Bayern in Verhandlungen. Der Verein will verlängern, Kimmich zögert wohl noch. «Für mich ist das eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, es sollte schon wohl überlegt sein», äusserte er sich im November an einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft. «Natürlich spielt da die Vergangenheit ein bisschen eine Rolle», sagte er weiter und sprach dabei die Situation im vergangenen Sommer an. Damals habe es geheissen: «Wann ist der Kimmich endlich weg?» Trotzdem scheint ein Verbleib möglich.

Leroy Sané (28)

Anders als seine Teamkollegen Kimmich und Davies hat sich Sané kürzlich deutlich zum FC Bayern bekannt. Er soll sogar zu einem Gehaltsverzicht bereit sein. Laut Informationen von «Sportbild» haben jedoch die Bayern-Bosse ihre Bedenken. Aktuell gehe die Tendenz auf Vereinsseite eher in Richtung Trennung. «Ich werde sicher nicht am 1. oder 2. Januar bei einem anderen Verein unterschreiben. Ich brauche keine schnelle Entscheidung», stellte der deutsche Nationalspieler vor kurzem klar.

Foto: IMAGO/Michael Weber

Jonathan Tah (28)

Leverkusens Abwehrchef wurde bereits nach dem Meistertitel im letzten Sommer heiss umworben. Bayern München bemühte sich um die Dienste des deutschen Nationalspielers. Nun soll sich Tah gegen die Bayern und für Barcelona entschieden haben, berichtete die spanische «Mundo Deportivo». Die Rede ist von einem Fünfjahresvertrag ab Sommer. «Für mich ist klar, dass ich meine Entscheidung irgendwann im nächsten Jahr treffen werde», sagte Tah Anfang Dezember.

Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Kevin De Bruyne (33)

Der Belgier wurde in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit der US-amerikanischen MLS und saudi-arabischen Klubs in Verbindung gebracht. Zuletzt kämpfte er sich nach einer Muskelverletzung zurück ins Team des kriselnden Manchester City. Kevin De Bruynes Zukunft ist aktuell noch völlig offen.