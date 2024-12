1/7 Mohamed Salahs auslaufender Vertrag bei Liverpool wurde immer noch nicht verlängert. Foto: IMAGO/Propaganda Photo

Liverpool hat im Moment allen Grund zur Freude. Am Stephanstag beschenkten sich die Reds gegen Aufsteiger Leicester City mit dem 13. Sieg im 17. Spiel der Saison. Dank des Erfolgs am Boxing Day baut Liverpool den Vorsprung an der Premier-League-Tabelle auf sieben Punkte aus. Einer durfte sich beim Erfolg besonders feiern lassen: Mohamed Salah (32) sorgt in der Schlussphase für den 3:1-Endstand – mit seinem 100. Tor in einem Heimspiel für Liverpool.

Gegenüber Amazon Prime sagt der Jubiläumstorschütze nach dem Spiel: «Darauf bin ich sehr stolz. Wir werden weiterhin hart arbeiten. Ich hoffe, ich kann noch mehr zum Erfolg beitragen.» Der Ex-Basel-Star meldet auch gleich Titelambitionen an. «Hoffentlich gewinnen wir die Premier League diese Saison – davon träume ich», so der Ägypter.

«Wir sehen uns beim nächsten Heimspiel»

Salah lässt mit diesen Worten auch die Liverpool-Fans träumen. Denn die Vertragssituation des aktuellen Premier-League-Topskorers (16 Tore) ist immer noch ungeklärt. Sein Vertrag läuft Ende Juni 2025 aus, ab dem 1. Januar darf er frei mit ausländischen Vereinen verhandeln. Ende November gab Salah in einem Interview an, dass ihm von den Reds-Verantwortlichen noch keine Vertragsverlängerung angeboten wurde. «Es ist fast Dezember und ich habe immer noch kein Angebot vom Klub erhalten. Ich bin mehr weg als da. Ich bin enttäuscht, aber lasst uns abwarten», lauteten die klaren Worte Salahs damals.

Gemäss Medienberichten konnten sich der Stürmer und Liverpool lange nicht auf die Laufzeit eines neuen Vertrages einigen. Inzwischen gibt es jedoch Gerüchte, dass sich der ägyptische Nationalspieler und die Klubverantwortlichen gefunden haben und der Vertrag um zwei Jahre verlängert wird.

Als er am Mittwoch nach dem Sieg gegen Leicester nach dem Stand der Verhandlungen gefragt wird, gibt er allerdings keine Auskunft dazu, sondern wendet sich ausweichend an die Liverpool-Fans: «Ich wünsche den Fans ein frohes neues Jahr. Wir sehen uns beim nächsten Heimspiel.»

«Wir sprechen nicht öffentlich über Verträge»

Auch Liverpool-Coach Arne Slot (46) weigert sich, ein Update zu den Verhandlungen mit dem Leistungsträger zu geben. «Wir sprechen nicht öffentlich über Verträge», so Slot nach dem Leicester-Spiel. Es sei nicht seine Aufgabe, über die Vertragssituation zu sprechen, sondern eine Sache zwischen den Spielern und Sportdirektor Richard Hughes. «Mo hat sicher wieder ein gutes Spiel gemacht. Darüber können wir reden, nicht über die Verträge», so der Holländer weiter.

Dass der 46-Jährige seinen Stürmerstar gerne halten würde, ist längst bekannt. Der Trainer der Reds hatte Salah schon mehrfach gelobt, zuletzt insbesondere beim 6:3-Torfestival bei Tottenham von vergangenem Sonntag, bei dem der 32-Jährige zwei Treffer beisteuerte. «Er versteht, was nötig ist, um alle drei Tage auf diesem Niveau zu spielen und er arbeitet sehr hart dafür. Das hat mich am meisten beeindruckt: Dass ein Top-Spieler wie er versteht, wie hart er für die Qualität, die er zeigt, arbeiten muss», so Slot.

Ob Salah weiter bei Liverpool und unter Slot Tore schiessen wird, lassen der Spieler selbst und sein Trainer also weiter offen. Gut möglich, dass die Verhandlungen mit dem Toptorschützen der Reds in den nächsten Tagen Form annehmen und die Liverpooler Fans ein verspätetes Weihnachtsgeschenk erhalten.

