Die Mega-Krise von Manchester City geht auch nach dem 1:1 gegen Everton weiter. Pep Guardiola (53) fordert dringend Verstärkung, will der Klub sein minimales Saisonziel noch erreichen.

Champions League in Gefahr

Auf einen Blick ManCity-Trainer Guardiola greift zu ungewöhnlichen Massnahmen gegen sportliche Krise

Trotz Übernachtung im Klubgelände nur 1:1 gegen Abstiegskandidat Everton

Lucas Werder Reporter Fussball

Um endlich aus der sportlichen Krise zu finden, hatte ManCity-Trainer Pep Guardiola (53) vor dem Boxing Day zu einer ungewöhnlichen Massnahme gegriffen. Den 25. Dezember durften seine Spieler nur tagsüber mit ihren Familien verbringen, am Abend mussten sie für das Abschlusstraining auf dem Klubgelände antraben. Und dort auch die Nacht vor dem Spiel gegen Everton verbringen.

Genützt hat es nichts. Trotz klarer Überlegenheit müssen sich die Skyblues zu Hause mit einem 1:1 gegen den Abstiegskandidaten aus dem Westen Londons begnügen. Weil Nati-Verteidiger Manuel Akanji (29) beim Ausgleichstreffer mehr als unglücklich aussieht. Und weil Superstar Erling Haaland (25) in der zweiten Halbzeit einen Penalty verschiesst.

Zwar spricht Guardiola im Anschluss von einer «brillanten Leistung», die desaströse Bilanz der letzten Wochen will aber auch er nicht schönreden. Diese weist weiter nur einen Sieg aus mittlerweile schon 13 Partien aus. «Im Fussball geht es darum, Spiele zu gewinnen. Das haben wir immer getan. Aber in den letzten eineinhalb Monaten gelingt uns das nicht mehr», fasst es der etwas ratlos wirkende Guardiola zusammen.

Guardiola fordert Winter-Transfer

Die Titelverteidigung hat der City-Coach längst abgeschrieben. Doch nun sieht Guardiola auch die Champions-League-Teilnahme in Gefahr. Um dieses Minimalziel doch noch zu erreichen, müsse im Winter dringend Verstärkung her. «Es wird nicht einfach, aber wir müssen auf jeden Fall versuchen, Spieler zu verpflichten», so der Spanier.

In der Königsklasse ist Guardiolas Mannschaft seit 2011/2012 Stammgast. Nach dem nächsten Dämpfer gegen Everton steht ManCity in der Premier League aber nur noch auf dem siebten Platz. Erfüllt Arsenal am Sonntag die Pflichtaufgabe Ipswich, beträgt der Rückstand auf die Champions-League-Plätze bereits sechs Punkte.

Am Freitag muss gegen Aufsteiger Leicester City darum dringend ein Sieg her. Ob Guardiola seine Stars in der Nacht zuvor erneut auf dem Klubgelände übernachten lässt, ist offen. Richtig gut schlafen wird bei Manchester City aktuell aber ohnehin niemand.