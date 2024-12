1/5 Alisha Lehmann hat mit einem Tiktok-Post einen neuen Hit gelandet. Foto: TOTO MARTI

Andrea Cattani Redaktor Sport

Es braucht nicht «Last Christmas» von der Gruppe Wham! und auch sonst keinen Weihnachts-Hit, um in diesen Tagen in den sozialen Medien viral zu gehen. Nati-Star Alisha Lehmann (25) beweist, dass auch heisse Latino-Rhythmen ziehen. Und wie!

32 Millionen Mal haben Menschen in den letzten zwei Wochen ein Video der Bernerin alleine auf der Plattform Tiktok angeschaut. Darin zu sehen: Lehmann und die beiden Nati-Kolleginnen Riola Xhemaili (21) und Smilla Vallotto (20), die in der Kabine des Letzigrund-Stadions die Hüften kreisen lassen. Alles unterlegt mit dem aktuellen Latin-Überhit «Si antes te hubiera conocido» (auf Deutsch: Was wäre gewesen, wenn ich dich vorher gekannt hätte?) von der Künstlerin Karol G (33).

Sogar Latin-Superstar hat Lehmann entdeckt

Das Video von Lehmann & Co. war Mitte Dezember veröffentlicht worden. Mittlerweile ist es ein solcher Renner, dass sogar die kolumbianische Sängerin selbst darauf gestossen ist. Auf Instagram postete Karol G. die Tanzeinlage der Schweizerinnen als Story und markierte Lehmann mit einem Herzchen-Emoji. Der Hüftschwung der Schweizerinnen dürfte somit auch in Südamerika seine Fans gefunden haben – Karol G. zählt auf Instagram über 70 Millionen Follower.

Mit erfolgreichen Posts auf Social Media kennt sich Alisha Lehmann schon länger aus. Egal ob Strand-Aufnahmen in den Ferien, Clips mit ihrem Partner Douglas Luiz (26) oder Gute-Laune-Videos aus dem Nati-Camp: Die Videos der Stürmerin erreichen regelmässig Zuschauerzahlen in Millionenhöhe. Mit ihrem jüngsten Tanzvideo bewegt aber sogar Lehmann sich in neuen Sphären.

