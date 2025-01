1/7 Vor einem Jahr ist Franz Beckenbauer gestorben. Foto: AFP

Auf einen Blick Ein Jahr nach Franz Beckenbauers Tod hat das Karpfenessen in Kitzbühel stattgefunden

Seine Witwe Heidi führt die von ihm ins Leben gerufene Tradition fort

Tochter Francesca nutzt den Anlass für den ersten Auftritt mit ihrem neuen Freund

Seit über 30 Jahren ist es in Kitzbühel (Ö) Tradition: das Karpfenessen. Immer zu Beginn des neuen Jahres findet es statt. Ins Leben gerufen wurde der Anlass einst von Franz Beckenbauer. Dieses Mal hat er erstmals nach seinem Tod stattgefunden. Der Kaiser verstarb vor einem Jahr am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren. Und bleibt der Fussball-Welt unvergessen. Beckenbauer feierte unzählige Titel mit Bayern München, wurde 1972 mit Deutschland Europameister und 1974 Weltmeister und führte 1990 die DFB-Elf als Trainer zum WM-Titel.

Auch in Gedenken an ihrem Mann führt Beckenbauers Witwe Heidi den Anlass nach einem Jahr Pause fort. Sie hat 125 Freunde und Wegbegleiter eingeladen, die bestimmt während des Essens in Erinnerungen an Beckenbauer geschwelgt haben.

Neben dem leckeren Essen gibts für die Gäste ein besonderes Souvenir: zwei gewaschene Schuppen des Fisches in Silberpapier verpackt. Wer diese in sein Portemonnaie legt, dem sollen Glück und finanzielle Sicherheit im laufenden Jahr sicher sein.

Erster Auftritt mit Freund

Eine hat ihr Glück schon gefunden: Francesca Beckenbauer (21). Der Tod ihres Vaters hat sie schwer getroffen. Nun kann sie wieder strahlen. Denn sie ist frisch verliebt. Und das dürfen alle sehen. In Kitzbühel zeigt sich Francesca Beckenbauer erstmals mit ihrer neuen Liebe. Wie die «Bild» berichtet, heisst der Mann an ihrer Seite Karl und die beiden sollen seit einigen Monaten ein Paar sein. Mehr ist über ihn bisher nicht bekannt. Aber er macht Francesca glücklich. Das zeigt sie mit ihrem Strahlen.

Auch wenn Franz Beckenbauer das Liebesglück seiner jüngsten Tochter nicht mehr miterlebt, so ist es eine schöne Hommage an ihn, dass Francesca diesen Anlass für den ersten Pärchenauftritt gewählt hat.

