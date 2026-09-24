DE
FR
Abonnieren

«Ich bin glücklich hier»
Kane hat gute Nachrichten für Bayern-Fans – und einen NFL-Traum

Harry Kane steht beim FC Bayern vor einer Vertragsverlängerung. Der England-Captain bestätigt, dass die Gespräche weit fortgeschritten sind. Zudem spricht er von einem persönlichen Traum in einer anderen Sportart.
Publiziert: 09:09 Uhr
Kommentieren
1/6
Harry Kane bleibt dem FC Bayern voraussichtlich auch über seinen aktuellen Vertrag hinaus erhalten.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Harry Kane (33) kurz vor Vertragsverlängerung mit Bayern München bis 2029
  • Kane hat bereits 100 Bundesliga-Tore in 98 Spielen erzielt
  • Engländer träumt von NFL-Karriere als Kicker nach Fussballzeit
file87g57r1tpr9fdyhqf7p.jpg
Lynn PiubelRedaktorin Sport

Für die Bayern-Fans gibt es Grund zur Freude! Harry Kane (33) und der FC Bayern München sind offenbar kurz vor einer Einigung über eine Vertragsverlängerung.

«Wir sprechen noch. Die Gespräche laufen gut, wenn ich ehrlich bin. Wir sind ziemlich nah dran. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir klären müssen. Ich bin glücklich hier. Ich glaube, dass es nicht mehr lange dauert, bis es irgendeine Art von Verkündung gibt», sagte der Stürmer im Camp der englischen Nationalmannschaft. 

Der aktuelle Vertrag des Captains der Three Lions läuft bis Sommer 2027. Im Raum steht eine Verlängerung mindestens bis 2029. Damit würde Bayern den Topspieler langfristig binden, der seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 zahlreiche Rekorde gebrochen hat. Kane erzielte bereits 100 Bundesliga-Tore in nur 98 Spielen und wurde mehrfach Torschützenkönig. Zudem zählt Kane zu den aussichtsreichen Kandidaten für den Ballon d'Or, der am 26. Oktober vergeben wird.

Neue Karriere als NFL-Kicker?

Doch Kanes Zukunft könnte irgendwann auch auf einem anderen Spielfeld liegen. Der Engländer träumt weiterhin von der NFL. Konkret reizt ihn die Position des Kickers. Dabei sieht Kane Parallelen zu seiner Rolle als Elfmeterschütze. «Vielleicht, wenn ich in Zukunft in der MLS spiele, könnte man beide Dinge wegen der Spielzeiten miteinander verbinden», hofft der Engländer.

Für einen möglichen Wechsel würde er sich nach eigenen Aussagen sechs Monate bis ein Jahr gezielt vorbereiten. Die Idee kommt nicht völlig überraschend. Kane verfolgt die NFL bereits seit Jahren und bezeichnete einen Einsatz als Kicker schon früher als ernsthaftes Ziel.

Mehr Fussball
Die Bayern geniessen nach Union-Abfertigung das Oktoberfest
Mit Video
Ein Star fällt mit Outfit auf
Die Bayern geniessen nach Union-Abfertigung das Oktoberfest
Aufstand der Kleinen – und wo es schon lichterloh brennt
Spektakel in der Bundesliga
Aufstand der Kleinen – und wo es schon lichterloh brennt
Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
7
12
2
Bayern München
Bayern München
4
12
10
3
SC Freiburg
SC Freiburg
4
9
10
4
FC Augsburg
FC Augsburg
4
5
7
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
4
5
7
6
FSV Mainz
FSV Mainz
4
4
7
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
4
1
7
8
Werder Bremen
Werder Bremen
4
0
7
9
RB Leipzig
RB Leipzig
4
4
6
10
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
4
-1
5
11
Schalke 04
Schalke 04
4
-1
5
12
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
4
-2
4
13
1. FC Köln
1. FC Köln
4
-3
4
14
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
4
-3
3
15
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
4
-3
3
16
Hamburger SV
Hamburger SV
4
-11
3
17
Union Berlin
Union Berlin
4
-13
1
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
4
-10
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
England
England
Bundesliga
Bundesliga
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        England
        England
        Bundesliga
        Bundesliga
        FC Bayern München
        FC Bayern München