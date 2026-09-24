Harry Kane steht beim FC Bayern vor einer Vertragsverlängerung. Der England-Captain bestätigt, dass die Gespräche weit fortgeschritten sind. Zudem spricht er von einem persönlichen Traum in einer anderen Sportart.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Harry Kane (33) kurz vor Vertragsverlängerung mit Bayern München bis 2029

Kane hat bereits 100 Bundesliga-Tore in 98 Spielen erzielt

Engländer träumt von NFL-Karriere als Kicker nach Fussballzeit

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Für die Bayern-Fans gibt es Grund zur Freude! Harry Kane (33) und der FC Bayern München sind offenbar kurz vor einer Einigung über eine Vertragsverlängerung.

«Wir sprechen noch. Die Gespräche laufen gut, wenn ich ehrlich bin. Wir sind ziemlich nah dran. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir klären müssen. Ich bin glücklich hier. Ich glaube, dass es nicht mehr lange dauert, bis es irgendeine Art von Verkündung gibt», sagte der Stürmer im Camp der englischen Nationalmannschaft.

Der aktuelle Vertrag des Captains der Three Lions läuft bis Sommer 2027. Im Raum steht eine Verlängerung mindestens bis 2029. Damit würde Bayern den Topspieler langfristig binden, der seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 zahlreiche Rekorde gebrochen hat. Kane erzielte bereits 100 Bundesliga-Tore in nur 98 Spielen und wurde mehrfach Torschützenkönig. Zudem zählt Kane zu den aussichtsreichen Kandidaten für den Ballon d'Or, der am 26. Oktober vergeben wird.

Neue Karriere als NFL-Kicker?

Doch Kanes Zukunft könnte irgendwann auch auf einem anderen Spielfeld liegen. Der Engländer träumt weiterhin von der NFL. Konkret reizt ihn die Position des Kickers. Dabei sieht Kane Parallelen zu seiner Rolle als Elfmeterschütze. «Vielleicht, wenn ich in Zukunft in der MLS spiele, könnte man beide Dinge wegen der Spielzeiten miteinander verbinden», hofft der Engländer.

Für einen möglichen Wechsel würde er sich nach eigenen Aussagen sechs Monate bis ein Jahr gezielt vorbereiten. Die Idee kommt nicht völlig überraschend. Kane verfolgt die NFL bereits seit Jahren und bezeichnete einen Einsatz als Kicker schon früher als ernsthaftes Ziel.