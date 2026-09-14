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Bundesliga sorgt schon für Spektakel
Aufstand der Kleinen – und wo es schon lichterloh brennt

In der Bundesliga trennt sich bereits nach drei Spieltagen die Spreu vom Weizen. Dabei gibt es mehrere Überraschungen, zwei Problemfälle und knifflige Aufgaben für die beiden Schweizer Trainer.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Aufsteiger Elversberg sorgt für Aufsehen und hat nach drei Spieltagen bereits zwei Siege auf dem Konto.
Foto: imago/Werner Schmitt

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Elversberg überrascht in der Bundesliga mit Siegen gegen Leverkusen und Gladbach
  • Freiburg und Dortmund führen die Tabelle mit je drei Siegen an
  • HSV bleibt ohne Punkt und Tor, zwölf Gegentore in drei Spielen
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Lynn PiubelRedaktorin Sport

Drei Spiele ist die neue Bundesliga-Saison alt. Die Bayern sind nicht Tabellenführer. Liga-Zwerg Elversberg ist weit davon entfernt, einfach Kanonenfutter zu sein. Dafür sind zwei Traditionsklubs die letzten Teams, die noch ohne Punkte dastehen – einer davon sogar noch ohne Tor.

Kurz: Die Spielzeit 2026/27 bietet in Deutschland schon jetzt ordentlich Spektakel. Blick zeigt dir die grössten Aufreger:

Die Überraschungen

Für die grosse Sensation sorgt Elversberg. Der Aufsteiger schlägt am ersten Spieltag Leverkusen mit 3:2 und dreht danach in Gladbach sogar ein 1:3 noch in einen 4:3-Sieg. Erst Bayern stoppt am vergangenen Wochenende den Höhenflug zumindest etwas ab. Doch auch gegen den Meister halten die Saarländer lange mit, schaffen zwischenzeitlich sogar den 1:1-Ausgleich und müssen sich erst nach einem Treffer von Harry Kane (33) mit 1:2 geschlagen geben.

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Die andere Überraschung kommt aus Augsburg. Der FCA grüsst aktuell unerwartet von Tabellenplatz 3. Nach zwei Siegen folgt zuletzt ein 2:2 gegen Leverkusen. Das Team von Nati-Star Fabian Rieder (24, bisher ein Saisontor und zwei Vorlagen) reitet auf einer Erfolgswelle. Vor der langen Nationalmannschafts-Pause steht noch die Partie gegen Bremen an. Danach folgt der Härtetest im Nachbar-Duell gegen Bayern München.

Die Makellosen

Der SC Freiburg spielt auch nach dem Abgang des Schweizer Shootingstars Johan Manzambi (20) gross auf. Die Breisgauer stehen nach drei Spielen und drei Siegen ungeschlagen an der Tabellenspitze. Auf die Erfolge gegen Bremen und Paderborn folgt ein beeindruckendes 5:0 gegen Gladbach. Der SCF wirkt früh wie ein echter Titelkandidat. Nur Dortmund kann bislang Schritt halten. Der BVB mit Nati-Keeper Gregor Kobel (28) gewann ebenfalls alle drei Partien – zuletzt 3:0 gegen Aufsteiger Paderborn.

Die Schweizer Trainer

Remis, Sieg, Niederlage: Urs Fischer (60) hat mit Mainz bereits nach drei Spieltagen alle Gefühlslagen durchleben dürfen. Die Pleite am Wochenende im Derby gegen Frankfurt dürfte allerdings noch etwas nachhallen. Für den Zürcher Trainer geht es früh in der Saison darum, mehr Konstanz in die Leistungen seines Teams zu bringen.

Bereits etwas mehr unter Druck ist Mauro Lustrinelli (50). Der Saisonstart bei Union Berlin verlief bisher nicht nach Wunsch. Das 3:3 zum Auftakt gegen Frankfurt sorgte bei den Eisernen noch für Spektakel. Nach dem 0:4 gegen Leverkusen und dem 1:3 gegen Schalke hat Union aber bereits zehn Gegentore kassiert und erst einen Punkt auf dem Konto. Tabellenplatz 16 ist für den Thuner Meistertrainer eine ungewohnte Region. Ob da der nächste Gegner gerade richtig kommt? Am Freitag muss Union in München gegen die Bayern ran.

Die Enttäuschungen

Es gab Bundesliga-Saisons, da standen diese beiden Klubs am Ende auf Platz 1 und 2. Jetzt sorgen die Traditionsklubs Gladbach und der HSV bisher für die Enttäuschung der Saison. Bei der Borussia hat das bereits zum Knall geführt. Drei Niederlagen, darunter das 3:4 gegen Aufsteiger Elversberg und eine 0:5-Klatsche gegen Freiburg, kosteten Eugen Polanski (40) schon den Job. Jan-Moritz Lichte (46) übernimmt vorerst. Ob er das Steuer herumreissen kann?

Noch düsterer wirkt die Lage beim HSV. Die Hanseaten mit Nati-Verteidiger Miro Muheim (28) haben in den ersten drei Spielen noch kein Tor erzielt, dafür schon zwölf Buden kassiert. Das zweite Jahr seit der Rückkehr ins Oberhaus erweist sich für Hamburg bisher als richtig knifflig. Defensiv und offensiv braucht es im nächsten Spiel gegen Köln eine deutliche Steigerung, will man nicht mit null Punkten in die lange Nations-League-Pause gehen.

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Freiburg
SC Freiburg
3
9
9
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
6
9
3
FC Augsburg
FC Augsburg
3
6
7
4
Bayern München
Bayern München
3
5
7
5
RB Leipzig
RB Leipzig
3
6
6
6
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
3
1
6
7
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
3
3
4
8
FSV Mainz
FSV Mainz
3
3
4
9
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
3
-1
4
10
Werder Bremen
Werder Bremen
3
-1
4
11
Schalke 04
Schalke 04
3
-1
4
12
1. FC Köln
1. FC Köln
3
-2
4
13
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
3
-1
3
14
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
3
-2
3
15
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
3
-4
1
16
Union Berlin
Union Berlin
3
-6
1
17
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
3
-9
0
18
Hamburger SV
Hamburger SV
3
-12
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
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SC Freiburg
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Borussia Dortmund
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