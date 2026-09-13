Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Borussia Mönchengladbach entlässt Trainer Eugen Polanski nach 0:5-Niederlage in Freiburg

Polanski hinterlässt Gladbach punktlos mit 3:12 Torverhältnis nach drei Spielen

Interimstrainer Jan-Moritz Lichte übernimmt, Polanski hatte Vertrag bis 2028

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die 0:5-Klatsche in Freiburg war die berühmte Niederlage zu viel. Borussia Mönchengladbach trennt sich per sofort von Eugen Polanski (40), wie der Klub am Sonntag kurz vor Mittag vermeldet. Die Entlassung erfolgt nach dem verpatzten Saisonstart, bei dem Gladbach nach drei Spielen mit drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 3:12 Toren punktlos auf dem letzten Tabellenplatz steht.

«Trotz einer guten Vorbereitung und positiver Ansätze ist es der Mannschaft in der Bundesliga nicht gelungen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die zuletzt gezeigten Leistungen haben zu der Entscheidung geführt, Eugen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden», begründet Sportchef Rouven Schröder (50) die Trennung.

Polanski folgte auf YB-Coach Seoane

Schröder vermied bereits in den Interviews im Anschluss an die Pleite in Freiburg ein Bekenntnis zum Trainer. Wenige Stunden danach ist der erste Trainerwechsel in der Bundesliga Tatsache. Polanski hatte vor fast exakt einem Jahr Gladbach zunächst interimsweise und danach fest übernommen. Damals wurde Gerardo Seoane (47) ebenfalls nach dem dritten Spieltag freigestellt. Seoane, der nun seit vergangenem Oktober zum zweiten Mal an der Seitenlinie von YB steht, hatte damals immerhin einen Punkt auf dem Konto.

Polanski war nicht nur in insgesamt 108 Spielen an der Seitenlinie für die Borussia tätig, sondern hatte als Spieler sämtliche Nachwuchsabteilungen der Fohlen durchlaufen und 2005 sein Bundesliga-Debüt in der Profi-Mannschaft gefeiert. «Borussia Mönchengladbach war und bleibt mein Verein. Deshalb tut es so wahnsinnig weh, dass es nun so gekommen ist», äussert sich Polanski, der ursprünglich einen Vertrag bis 2028 hatte, in der Mitteilung zur vorzeitigen Trennung.

Interimstrainer steht bereit

In der vergangenen Saison beendete Polanski die Saison mit Gladbach auf dem 12. Rang. «Nach dem gelungenen Klassenerhalt haben wir zu dieser Saison einiges verändert. Wir hatten uns viel vorgenommen, haben es aber nicht umgesetzt bekommen. Das tut mir leid. Ich hoffe sehr, dass die Borussia ganz schnell die Kurve kriegt», sagt der Deutsche, bevor er sich bei allen Beteiligten für die gemeinsame Zeit bedankt.

Neben Polanski wird auch Co-Trainer Tobias Trulsen (32) von seinen Aufgaben freigestellt. Nun muss sich Gladbach auf die Trainersuche machen. Wie der Bundesligist mitteilt, wird die Mannschaft zunächst interimistisch von Jan-Moritz Lichte (46) betreut. Dabei wird er von Markus Gellhaus (56) und dem Trainerteam unterstützt.