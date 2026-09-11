Mit zwei Traumtoren wird Michael Olise beim 5:0-Sieg der Bayern in der Champions League gegen Bodö/Glimt zum «Man of the Match» gewählt. Doch vor den Medien zeigt sich der Franzose gewohnt wortkarg und emotionslos.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michael Olise erzielt Doppelpack beim 5:0-Sieg gegen Bodö/Glimt in Champions League

Olise wird «Man of the Match», gibt aber wortkarges DAZN-Interview

Olise als «Mr. Nonchalant» für seltene, aber kuriose Auftritte bekannt

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Michael Olise (24) schnürt beim 5:0-Sieg gegen Bodö/Glimt in der Champions League einen Doppelpack – und was für eines. Das 4:0 erzielt er aus rund 30 Metern, das 5:0 in der Nachspielzeit per Traum-Schlenzer von der Strafraumgrenze. Von der Uefa wird er nach der Partie gegen den norwegischen Vizemeister zum «Man of the Match» gekürt.

Natürlich ist Olise nach dem Spiel auch bei den Medien gefragt. Im Gegensatz zum Toreschiessen scheint der Stürmer TV-Interviews aber so gar nicht zu mögen. Er lässt anschliessend die Reporter, unter anderem bei DAZN, verzweifeln und zeigt sich wiederholt so, wie man ihn mittlerweile kennt: reserviert und äusserst wortkarg.

Kurioses DAZN-Interview

Auf die Frage, wie sich die Trophäe für den Spieler des Spiels anfühle, antwortet er lediglich mit einem «Gut». Die Fotos mit dem kleinen Pokal liess er zuvor einfach über sich ergehen – ohne Lächeln im Gesicht. Wie es ist, solche Tore zu erzielen, weiss er nicht. «Ich schiesse, und dann geht er rein – oder halt nicht», antwortet der 25-fache französische Nationalspieler auf Nachfrage von DAZN-Reporter Jochen Stutzky (45).

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Kurz geht das Frage-Antwort-Spiel noch so weiter, danach scheint der Journalist aufgegeben zu haben und spricht Olise mit kleinem Augenzwinkern direkt darauf an. «Du machst es mir ziemlich schwer, dieses Interview zu führen. Was macht dich glücklich? Was bringt dich zum Lachen?», fragt Stutzky. Darauf kommt von Olise zunächst nichts. Stutzky hakt deshalb nochmals nach: «Tore zu schiessen und zu gewinnen?». «Ja», lautet die wiederholt knappe Antwort.

Mehr Champions League Wegen Flaschenwurf? Chaos bei Fenerbahçe – Trainer tritt nach Remis zurück

Olise hat den Übernamen «Mr. Nonchalant»

Der Bayern-Star bleibt sich eben treu. Denn Olise ist bekannt dafür, dass er Medienauftritte nicht besonders mag, und hat für seine Gleichgültigkeit auch bereits den Übernamen «Mr. Nonchalant» erhalten. In der Reporterzone bleibt er nie (freiwillig) stehen und spricht nicht mit Journalisten, wenn er nicht muss. Und wenn er dann doch mal sprechen muss, ist das Ergebnis meist so wortkarg wie das aktuelle Beispiel, in dem der 24-Jährige praktisch nichts sagt.

Dafür liefert Olise auf dem Platz umso mehr ab. Nach fünf Pflichtspielen steht der Franzose wettbewerbsübergreifend bereits bei zwei Toren und drei Assists.