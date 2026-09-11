DE
FR
Abonnieren
«Ich schiesse, und dann geht er rein oder nicht»
1:04
Interview sorgt für Aufsehen:«Ich schiesse, und dann geht er rein oder nicht»

Kurioses Interview nach Sieg in der Champions League
Bayern-Star Olise lässt Reporter verzweifeln

Mit zwei Traumtoren wird Michael Olise beim 5:0-Sieg der Bayern in der Champions League gegen Bodö/Glimt zum «Man of the Match» gewählt. Doch vor den Medien zeigt sich der Franzose gewohnt wortkarg und emotionslos.
Publiziert: 10:12 Uhr
|
Aktualisiert: 10:16 Uhr
Kommentieren
1/5
Michael Olise erzielt in der Champions League zwei wunderschöne Tore.
Foto: Imago

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Michael Olise erzielt Doppelpack beim 5:0-Sieg gegen Bodö/Glimt in Champions League
  • Olise wird «Man of the Match», gibt aber wortkarges DAZN-Interview
  • Olise als «Mr. Nonchalant» für seltene, aber kuriose Auftritte bekannt
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Michael Olise (24) schnürt beim 5:0-Sieg gegen Bodö/Glimt in der Champions League einen Doppelpack – und was für eines. Das 4:0 erzielt er aus rund 30 Metern, das 5:0 in der Nachspielzeit per Traum-Schlenzer von der Strafraumgrenze. Von der Uefa wird er nach der Partie gegen den norwegischen Vizemeister zum «Man of the Match» gekürt.

Natürlich ist Olise nach dem Spiel auch bei den Medien gefragt. Im Gegensatz zum Toreschiessen scheint der Stürmer TV-Interviews aber so gar nicht zu mögen. Er lässt anschliessend die Reporter, unter anderem bei DAZN, verzweifeln und zeigt sich wiederholt so, wie man ihn mittlerweile kennt: reserviert und äusserst wortkarg.

Kurioses DAZN-Interview

Auf die Frage, wie sich die Trophäe für den Spieler des Spiels anfühle, antwortet er lediglich mit einem «Gut». Die Fotos mit dem kleinen Pokal liess er zuvor einfach über sich ergehen – ohne Lächeln im Gesicht. Wie es ist, solche Tore zu erzielen, weiss er nicht. «Ich schiesse, und dann geht er rein – oder halt nicht», antwortet der 25-fache französische Nationalspieler auf Nachfrage von DAZN-Reporter Jochen Stutzky (45).

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Kurz geht das Frage-Antwort-Spiel noch so weiter, danach scheint der Journalist aufgegeben zu haben und spricht Olise mit kleinem Augenzwinkern direkt darauf an. «Du machst es mir ziemlich schwer, dieses Interview zu führen. Was macht dich glücklich? Was bringt dich zum Lachen?», fragt Stutzky. Darauf kommt von Olise zunächst nichts. Stutzky hakt deshalb nochmals nach: «Tore zu schiessen und zu gewinnen?». «Ja», lautet die wiederholt knappe Antwort.

Mehr Champions League
Chaos bei Fenerbahçe – Trainer tritt nach Remis zurück
Wegen Flaschenwurf?
Chaos bei Fenerbahçe – Trainer tritt nach Remis zurück

Olise hat den Übernamen «Mr. Nonchalant»

Der Bayern-Star bleibt sich eben treu. Denn Olise ist bekannt dafür, dass er Medienauftritte nicht besonders mag, und hat für seine Gleichgültigkeit auch bereits den Übernamen «Mr. Nonchalant» erhalten. In der Reporterzone bleibt er nie (freiwillig) stehen und spricht nicht mit Journalisten, wenn er nicht muss. Und wenn er dann doch mal sprechen muss, ist das Ergebnis meist so wortkarg wie das aktuelle Beispiel, in dem der 24-Jährige praktisch nichts sagt.

Dafür liefert Olise auf dem Platz umso mehr ab. Nach fünf Pflichtspielen steht der Franzose wettbewerbsübergreifend bereits bei zwei Toren und drei Assists.

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Augsburg
FC Augsburg
2
6
6
2
SC Freiburg
SC Freiburg
2
4
6
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
2
3
6
4
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
2
2
6
5
FSV Mainz
FSV Mainz
2
5
4
6
Bayern München
Bayern München
2
4
4
7
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
2
3
3
8
RB Leipzig
RB Leipzig
2
1
3
9
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
-1
3
10
Werder Bremen
Werder Bremen
2
-1
3
11
1. FC Köln
1. FC Köln
2
-2
3
12
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
2
-1
1
13
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2
-3
1
14
Schalke 04
Schalke 04
2
-3
1
15
Union Berlin
Union Berlin
2
-4
1
16
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
2
-2
0
17
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
2
-4
0
18
Hamburger SV
Hamburger SV
2
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Bayern München
        FC Bayern München