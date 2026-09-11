Nach dem 1:1 gegen die AS Roma sagt Ismail Kartal: «Ich werde nie wieder zurückkommen.» Aber Fenerbahçes Präsident will die Kündigung nicht akzeptieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fenerbahçe-Trainer Ismail Kartal tritt nach 1:1 gegen AS Roma zurück

Grund: Wurf einer Wasserflasche aus dem Publikum auf den Trainer

Erster Champions-League-Punkt für Fenerbahçe seit 2008

Florian Raz Reporter Fussball

Eigentlich ist es ein kleiner Erfolg für Fenerbahçe Istanbul und Trainer Ismail Kartal (65). Beim 1:1 zu Hause gegen die AS Roma holen die Türken einen 0:1-Rückstand auf. Sie gewinnen damit den ersten Punkt in der Champions League seit 2008. In den 16 Jahren dazwischen hat «Fener» die Königsklasse immer verpasst.

Aber Kartal ist an diesem Donnerstagabend nicht feierlich zumute. Stattdessen sorgt der Trainer an der Medienkonferenz für einen Knall: «Ich möchte meinen Spielern gratulieren – und meinen Rücktritt bekanntgeben.» Er habe den Entschluss zusammen mit seinem Trainerteam getroffen: «Ich will den Weg frei machen.»

«Ich werde niemals zurückkehren»

Seinen Abgang garniert Kartal mit den Worten: «Ich habe mein Amt niedergelegt, um meinem geliebten Fenerbahçe, meinen Spielern und zukünftigen Trainern zu helfen. Ich wünsche allen einen schönen Abend, und ich versichere Ihnen, dass ich niemals zurückkehren werde.»

Das kommt nicht nur für die Öffentlichkeit überraschend. Sondern offenbar auch für Aziz Yildirim (73). Und der ist immerhin Klub-Präsident von Fenerbahçe. «Niemand wusste von seinem Entscheid», erzählt Yildirim den Medien noch am Abend des Spiels.

Und Yildirim ist nicht bereit, den Rücktritt zu akzeptieren: «Solange ich hier bin, ist Ismail Kartal Cheftrainer. Solange ich nicht gehe, kann er auch nicht gehen.»

Eine Wasserflasche soll der Grund sein

Grund für Kartals Rücktrittsankündigung ist laut Yildirim eine Wasserflasche, die während des Spiels von einem Heim-Fan auf den Fenerbahçe-Trainer geworfen worden ist. Türkische Reporter berichten, Kartal habe bereits unmittelbar danach eine abwinkende Geste gemacht.

Yildirim und Kartal sind dem Klub eng verbunden. Beide sind in diesem Sommer auf ihre alten Posten zurückgekehrt. Yildirim wurde nach acht Jahren Pause wieder zum Fener-Präsidenten gewählt. Kartal übernahm im Juni zum bereits vierten Mal die erste Mannschaft von Fenerbahçe als Cheftrainer.

Der Start ist ihm mit der Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League geglückt. Aber das verlorene Derby gegen Besiktas (1:2) hat den Druck bereits steigen lassen.

Ob Kartal seinen Abgang durchzieht – oder ob er auf Wunsch des Präsidenten den Rücktritt vom Rücktritt gibt? Der Ausgang ist offen.