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Wegen Flaschenwurf?
Chaos bei Fenerbahçe – Trainer tritt nach Remis zurück

Nach dem 1:1 gegen die AS Roma sagt Ismail Kartal: «Ich werde nie wieder zurückkommen.» Aber Fenerbahçes Präsident will die Kündigung nicht akzeptieren.
Publiziert: 07:42 Uhr
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Da war alles noch gut. Fenerbahçe-Trainer Ismail Kartal (l.) mit Gian Piero Gasperini von der AS Roma.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fenerbahçe-Trainer Ismail Kartal tritt nach 1:1 gegen AS Roma zurück
  • Grund: Wurf einer Wasserflasche aus dem Publikum auf den Trainer
  • Erster Champions-League-Punkt für Fenerbahçe seit 2008
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Florian RazReporter Fussball

Eigentlich ist es ein kleiner Erfolg für Fenerbahçe Istanbul und Trainer Ismail Kartal (65). Beim 1:1 zu Hause gegen die AS Roma holen die Türken einen 0:1-Rückstand auf. Sie gewinnen damit den ersten Punkt in der Champions League seit 2008. In den 16 Jahren dazwischen hat «Fener» die Königsklasse immer verpasst.

Aber Kartal ist an diesem Donnerstagabend nicht feierlich zumute. Stattdessen sorgt der Trainer an der Medienkonferenz für einen Knall: «Ich möchte meinen Spielern gratulieren – und meinen Rücktritt bekanntgeben.» Er habe den Entschluss zusammen mit seinem Trainerteam getroffen: «Ich will den Weg frei machen.»

«Ich werde niemals zurückkehren»

Seinen Abgang garniert Kartal mit den Worten: «Ich habe mein Amt niedergelegt, um meinem geliebten Fenerbahçe, meinen Spielern und zukünftigen Trainern zu helfen. Ich wünsche allen einen schönen Abend, und ich versichere Ihnen, dass ich niemals zurückkehren werde.»

Das kommt nicht nur für die Öffentlichkeit überraschend. Sondern offenbar auch für Aziz Yildirim (73). Und der ist immerhin Klub-Präsident von Fenerbahçe. «Niemand wusste von seinem Entscheid», erzählt Yildirim den Medien noch am Abend des Spiels.

Und Yildirim ist nicht bereit, den Rücktritt zu akzeptieren: «Solange ich hier bin, ist Ismail Kartal Cheftrainer. Solange ich nicht gehe, kann er auch nicht gehen.»

Eine Wasserflasche soll der Grund sein

Grund für Kartals Rücktrittsankündigung ist laut Yildirim eine Wasserflasche, die während des Spiels von einem Heim-Fan auf den Fenerbahçe-Trainer geworfen worden ist. Türkische Reporter berichten, Kartal habe bereits unmittelbar danach eine abwinkende Geste gemacht.

Yildirim und Kartal sind dem Klub eng verbunden. Beide sind in diesem Sommer auf ihre alten Posten zurückgekehrt. Yildirim wurde nach acht Jahren Pause wieder zum Fener-Präsidenten gewählt. Kartal übernahm im Juni zum bereits vierten Mal die erste Mannschaft von Fenerbahçe als Cheftrainer.

Der Start ist ihm mit der Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League geglückt. Aber das verlorene Derby gegen Besiktas (1:2) hat den Druck bereits steigen lassen.

Ob Kartal seinen Abgang durchzieht – oder ob er auf Wunsch des Präsidenten den Rücktritt vom Rücktritt gibt? Der Ausgang ist offen.

Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
5
3
2
Bayern München
Bayern München
1
5
3
3
FC Barcelona
FC Barcelona
1
4
3
4
Manchester United
Manchester United
1
4
3
5
Como 1907
Como 1907
1
3
3
6
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
1
2
3
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1
2
3
8
Manchester City
Manchester City
1
2
3
9
Aston Villa
Aston Villa
1
1
3
9
RC Lens
RC Lens
1
1
3
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
1
3
12
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
1
3
13
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
13
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
15
Arsenal FC
Arsenal FC
1
1
3
16
AEK Athen
AEK Athen
1
1
3
17
AS Rom
AS Rom
1
0
1
17
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
1
0
1
19
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
1
0
1
19
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
0
1
21
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
22
FC Brügge
FC Brügge
1
-1
0
22
OSC Lille
OSC Lille
1
-1
0
22
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
1
-1
0
25
Atletico Madrid
Atletico Madrid
1
-1
0
25
Inter Mailand
Inter Mailand
1
-1
0
27
LASK Linz
LASK Linz
1
-1
0
27
SSC Neapel
SSC Neapel
1
-1
0
29
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1
-2
0
29
Viking FK
Viking FK
1
-2
0
31
FC Porto
FC Porto
1
-2
0
32
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-3
0
33
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-4
0
34
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
1
-4
0
35
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
1
-5
0
36
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
1
-5
0
Playoffs
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