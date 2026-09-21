Die Wiesn ist wieder da, und auch der FC Bayern München liess sich den traditionellen Besuch auf dem Oktoberfest nicht entgehen. Dieses Jahr wurde es besonders ausgelassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Bayern feierte 7:0-Sieg gegen Union Berlin bei Wiesn-Besuch

Michael Olise sorgte mit schlumpfblauer Mütze und Sonnenbrille für Aufsehen

Harry Kane erzielte sein 100. Bundesliga-Tor als schnellster Spieler

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Nach dem grossen 7:0-Sieg gegen Union Berlin in der Allianz Arena traf sich der FC Bayern München am Sonntag zum traditionellen Wiesn-Besuch. Mannschaft, Trainerteam und Familie kamen in Käfers Wiesn-Schänke auf der Theresienwiese zusammen. Für die Bayern war es zugleich der Abschluss vor der dreiwöchigen Länderspielpause.

Dass nach dem spektakulären Heimsieg gefeiert werden durfte, stand für Herbert Hainer (72) ausser Frage. Auf die Frage, wie viele Mass Bier für die Spieler erlaubt seien, antwortete der Bayern-Präsident: «So viele Mass, wie reingehen. Jeder hat heute freie Fahrt.» Auch Uli Hoeness (74) fand, der Anlass sei gegeben: «Wenn du 7:0 gewinnst, ist alles in Ordnung!»

Olise sorgt mit Schlumpfmütze zur Lederhose für Aufsehen

Für das grösste Aufsehen sorgte Michael Olise (24). Der Franzose erschien zwar ganz klassisch in Lederhose und Janker, kombinierte die Tracht aber mit einer hellblauen – die «Bild» nennt sie schlumpffarben – Mütze mit rosafarbenem Kreuz. Dahinter trug er eine Sonnenbrille. Die Mütze der Luxusmarke Chrome Hearts wird gebraucht für rund 1500 US-Dollar angeboten. Olise hielt sich zudem auffällig von den Kameras fern.

Der Engländer Harry Kane (33) hatte beim 7:0 gegen Union doppelt getroffen und dabei als schnellster Spieler der Bundesliga-Geschichte sein 100. Tor erzielt. Gemeinsam mit seiner Frau Katie zeigte sich Kane entspannt auf der Wiesn. Bereits vor dem Mannschaftsbesuch hatte er beim traditionellen Lederhosen-Shooting von Sponsor Paulaner selbst den Zapfhahn ins Fass geschlagen. Vier Schläge benötigte der Stürmer bis zum «O'zapft is!».

Nach dem Feiern ist Dortmund im Visier

Auch Bayern-Captain Joshua Kimmich (31) war bereits am Samstag beim offiziellen Anstich im Schottenhamel-Festzelt dabei und stiess am Sonntag mit seiner Frau Lina zum Team. Jamal Musiala (23) durfte sich ebenfalls über eine besondere Wiesn freuen: Gegen Union hatte er den Torreigen eröffnet, während Olise mit drei Treffern zum Mann des Spiels wurde.

Trotz der ausgelassenen Stimmung bleibt der Blick auf die Bundesliga gerichtet. Borussia Dortmund steht derzeit noch vor den Bayern an der Tabellenspitze. Beim direkten Duell am 18. Oktober in der Allianz Arena wollen die Münchner den BVB stellen und die Jagd auf Platz eins weiter vorantreiben.

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