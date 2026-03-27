Eine Torwart-Legende wird 40! Manuel Neuer feiert seinen Geburtstag und wird von der Fussballwelt mit Lobeshymnen überschüttet. Seine sportliche Zukunft bleibt derweil weiterhin offen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manuel Neuer feiert 40. Geburtstag, Zukunft bleibt offen

Experten loben ihn als revolutionären Torwart

590 Spiele für Bayern München, Vertrag läuft im Sommer aus War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Torwart-Legende Manuel Neuer feiert am Freitag seinen 40. Geburtstag. Der Deutsche zählt zweifellos zu den erfolgreichsten Torhütern aller Zeiten. Seine Trophäensammlung spricht Bände – darunter prestigeträchtige Titel wie die Weltmeisterschaft 2014, zwei Champions-League-Siege sowie zwölf deutsche Meisterschaften.

Während seine sportliche Zukunft noch ungewiss ist, erntet der 124-fache Nationalspieler an seinem Jubiläum höchste Anerkennung und zahllose Glückwünsche aus der Fussballwelt.

Pünktlich zum runden Geburtstag Neuers kursiert aber auch schon ein neues Gerücht, welches sich um die mögliche Nachfolge des Torhüters bei den Bayern dreht.

Lobende Worte aus der Fussball-Welt

Für Fans und Experten revolutionierte er mit seinem aktiven Stil das moderne Torwartspiel – eine Ansicht, die auf «Sport1» auch Bayern-Präsident Herbert Hainer (71) teilt: «Er beherrscht nicht nur den Strafraum – er verschiebt das ganze Spielfeld.»

Während Fans oft darüber streiten, wer von beiden der beste Torhüter der Geschichte sei, hebt auch Gianluigi Buffon (48) im Interview mit dem FC Bayern München Neuers prägenden Einfluss hervor: «Er hat damals vermittelt, ein Torwart zu sein, der das Spiel versteht. Mit seinem Timing, seiner Kraft und einer wundervollen Persönlichkeit hat er bewiesen, dass ihm die Zukunft gehört.» Torwart-Ikone Sepp Maier (82), der mit 709 Einsätzen wie Neuer (590 Spiele) zu den absoluten Rekordspielern der Bayern zählt, ist gar davon überzeugt, dass es so schnell keinen vergleichbaren Goalie geben wird, wie er gegenüber «Münchner Merkur/tz» betont.

Abseits der Expertenrunden dient Neuer der nächsten Generation als Vorbild. Für die Torhüterin der Bayern-Frauen Ena Mahmutovic (22) ist er eine «beispiellose Inspiration», wie «Sport1» schreibt. Auch Bayern-Keeper Sven Ulreich (37), über Jahre an Neuers Seite zum engen Freund gereift, würdigt ihn in der «Bild»: «Was ich sehr an Dir schätze, ist Deine Loyalität und Deine Zuverlässigkeit! Es ist Wahnsinn, was Du in Deiner Karriere erreicht hast!»

Gerücht um die Zukunft

Derweil ist immer noch offen, wie es mit Neuer weitergeht. Da sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister im Sommer endet, kursieren bereits Nachfolgeszenarien: Sollte Neuer seine Karriere tatsächlich beenden, würde laut «Bild» die derzeitige Nummer 2, Jonas Urbig (22), zum Stammtorhüter aufsteigen. Als erfahrener Rückhalt rückt zudem offenbar Oliver Baumann (35) ins Visier der Bayern, der im Sommer als deutsche Nummer 1 zur WM reist und am Freitagabend auch gegen die Schweizer Nati im DFB-Tor stehen wird.

Im Jubiläums-Interview mit dem FC Bayern rät Juve-Legende Gianluigi Buffon (48) seinem Torwart-Kollegen, mit der Entscheidung nicht zu drängen, sondern stattdessen «in Ruhe in sich hineinzuhören». Der Italiener wünscht Neuer «von Herzen alles Gute» und gratuliert ihm zu einer Karriere «auf allerhöchstem Niveau».